Nowoczesna technologia pozwoli ocalić sztukę Aborygenów

Dzięki nowoczesnej technologii można będzie poznać, jakich składników używali Aborygeni do tworzenia tradycyjnej sztuki – piszą naukowcy na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Aborygeni australijscy tworzą sztukę od dziesiątków tysięcy lat, wykorzystując naturalne składniki, w tym roślinne, takie jak żywice i pigmenty. Zidentyfikowanie roślinnych składników, których używali do tworzenia wyrobów artystycznych, może być kluczowe dla powodzenia zabiegów konserwatorskich.

Naukowcy z sześciu ośrodków badawczych z całego świata mają zamiar zbudować bazę danych, zawierających rodzaje składników roślinnych, używanych przez Aborygenów. W tym celu posługują się metodą obrazowania rentgenowskiego. Wykorzystują w tym celu potężne urządzenia, tzw. synchrotrony, Stanford Synchrotron Radiation Lightsource ze Stanów Zjednoczonych oraz SOLEIL z Francji.

Jak dotąd zbadano 10 dobrze zachowanych próbek roślinnych, zgromadzonych ponad sto lat temu w różnych instytucjach naukowych i muzealnych w południowej Australii.

Próbki należały do rodzaju eukaliptus, żółtak i akacja. Naukowcy są zadowoleni z dotychczasowych rezultatów badań.

