Nowy dzwon w sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą - na stulecie obecności salezjan

Na przypadające w tym roku stulecie obecności Towarzystwa św. Franciszka Salezego w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą (Mazowieckie) tamtejsi salezjanie planują odlanie dzwonu, który nosił będzie imię założyciela zgromadzenia św. Jana Bosko. Trwa zbiórka środków na ten cel.

Aby zebrać fundusze na jubileuszowy dzwon czerwińscy salezjanie ogłosili akcję "Złom na dzwon". Złom należy dostarczać do punktu skupu w pobliskim Wyszogrodzie z prośbą o wpisanie tam na pokwitaniu hasła: "Parafia Czerwińsk" - poinformował PAP proboszcz parafii w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia ks. Łukasz Mastalerz.

Koszt dzwonu, który ważył będzie 360 kg, to 68,8 tys. zł. Jego odlaniem zajmie się ludwisarnia RDUCH Bells & Clocks w Czernicy (Śląskie). Dzięki zaangażowaniu parafian, zbiórka środków już trwa.

"Z różnych pomysłów, aby zaznaczyć stulecie salezjańskiej obecności w Czerwińsku nad Wisłą, jeden okazał się najbardziej wiodący, właśnie odlanie dzwonu, który ma serce i głos, który woła, oznajmiając rzeczy ważne, który przypomina o Bogu i wierze, i który pozostanie jako pamiątka na przyszłe pokolenia" - powiedział PAP ks. Mastalerz. Jak podkreślił, jubileuszowy dzwon nosił będzie imię "Św. Jan Bosko - dobry pasterz". "A to dlatego, że nasz założyciel często jest porównywany właśnie do dobrego pasterza, który poszukiwał +zagubionych owiec+ i przyprowadzał je do owczarni, do Boga" - wyjaśnił.

Nowy dzwon będzie czwartym w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą - obecnie są tam dwa, pochodzące z XVI wieku oraz trzeci dzwon noszący imię "Kazimierz", który został ufundowany w latach 70. XX wieku w miejsce wywiezionego przez Niemców podczas II wojny światowej. "Jubileuszowy dzwon będzie odzywał się z wieży czerwińskiej bazyliki. Chcielibyśmy, żeby ten głos wierni słyszeli każdego dnia" - dodał proboszcz parafii w czerwiśnkim sanktuarium.

Jak zapowiedział, poświecenie dzwonu "Św. Jan Bosko - dobry pasterz" planowane jest na 15 sierpnia tego roku, w święto Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny. "Gdyby jednak nie udało się, z różnych względów, dotrzymać tego terminu, to ostatecznie poświęcenie dzwonu odbyłoby się we wrześniu przy okazji ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat stulecia salezjan w Czerwińsku nad Wisłą: "Czerwińsk jako miejsce spotkania - człowiek, miejsce, obecność+" - zaznaczył ks. Mastalerz.

Opactwo w Czerwińsku nad Wisłą powstało w XII w. z inicjatywy biskupa płockiego Aleksandra z Malonne. W romańskim kościele znajduje się pochodzący z początku XVII wieku obraz Matki Bożej Czerwińskiej - Matki Bożej Pocieszenia. Przed obrazem tym w 1647 r. król Polski Władysław IV uprosił powrót do zdrowia, pozostawiając dziękczynne wotum z napisem: "Bliski śmierci - zdrowie otrzymał". Od 1923 r. tamtejszym klasztorem opiekuje się Towarzystwo św. Franciszka Salezego.

"Z racji przeżywanego jubileuszu 100-lecia salezjańskiej obecności w naszej czerwińskiej wspólnocie, zapraszamy do upamiętnienia pracy wielu pokoleń naszych Braci przez ufundowanie nowego dzwonu. Niejednokrotnie na naszych podwórkach i gospodarstwach zalega sporo niepotrzebnych rzeczy. Zapraszamy do uczynienia wiosennych porządków i zbiórki złomu, której celem będzie zebranie środków na wykonanie dzwonu" - zachęcają salezjanie w ramach akcji "Złom na dzwon".

Towarzystwo św. Franciszka Salezego zostało założone we Włoszech w 1859 r. przez ks. Jana Bosko (1815-1888) - został on kanonizowany 1934 r. przez papieża Piusa XI. Salezjanie działają obecnie w ponad 130 krajach skupiając się przede wszystkim na duszpasterstwie i wychowaniu młodzieży, zwłaszcza ubogiej. Kontynuują tym samym ideę założyciela tego zgromadzenia: "być dla młodzieży znakiem miłości Boga".