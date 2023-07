Nowy gatunek żaby nazwany na cześć prof. Philippe'a Koka z Uniwersytetu Łódzkiego

Zespół amerykańskich i kanadyjskich naukowców właśnie opisał nowy gatunek żaby poświęcony prof. Philippe'owi Kokowi z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pristimantis koki żyje w Ameryce Południowej, w górach Pakaraima.

O odkryciu amerykańskich i kanadyjskich badaczy oraz poświęceniu nowo opisanego gatunku prof. Philippe'owi Kokowi poinformował Uniwersytet Łódzki.

Pristimantis koki to malutka żaba, o długości poniżej 2 cm. Jak ustalono, prawdopodobnie jest toksyczna. Obecnie gatunek znany jest tylko z masywu Wokomung, dużej tepui (góry stołowej) w górach Pakaraima, w południowoamerykańskiej Gujanie.

Jest to już drugi gatunek zwierząt opisany na cześć Philippe'a Koka. Philippe Kok odkrył nowy gatunek ślimaka podczas wyprawy na szczyt Angasima-tepui w Wenezueli w 2011 roku, który został później opisany jako Plekocheilus philippei.

Góry Pakaraima to pasmo górskie leżące w południowo-zachodniej Gujanie oraz w północnej Brazylii i wschodniej Wenezueli. Góra Roraima (zwana także Roraima-tepui) to duże tepui otoczone klifami o wysokości do 300 metrów; jest najwyższym szczytem całego pasma, sięgającym 2810 metrów nad poziomem morza.

Góry te są pozostałością ogromnej masy prekambryjskiego piaskowca cementowego, który został wyniesiony z niewielkimi deformacjami, gdy Ameryka Południowa oddzieliła się od Afryki kilka milionów lat temu. Erozja tego gigantycznego bloku piaskowca zaowocowała spektakularnymi skarpami, których pojedyncze pozostałości nazywane są tepuis (górami stołowymi). Z tego obszaru wypływają liczne rzeki, tworząc malownicze wodospady, np. Kaieteur w Gujanie.

Trudności w dotarciu do stromych zboczy tepui oraz leżących między nimi wyżyn sprawiły, że gromadzenie danych o żyjących tam zwierzętach i roślinach było wyzwaniem. Ten w większości dziewiczy region słynie z wysokiego endemizmu i różnorodności biologicznej, a nowe gatunki kręgowców wciąż są w nim odkrywane.

Dr Philippe J. R. Kok jest belgijskim biologiem środowiskowym i ewolucyjnym, który pracuje na UŁ od grudnia 2020 r. Specjalizuje się w herpetofaunie południowoamerykańskich tepui - jednych z najbardziej tajemniczych i niedostępnych ekosystemów świata. Opisał 50 nowych taksonów płazów i gadów (gatunków i rodzajów, a nawet rodzin) z Ameryki Południowej. W swoich badaniach wskazał, że niekontrolowany ruch turystyczny i związana z nim obecność człowieka zagraża populacji płazów w jednym z ostatnich dziewiczych zakątków globu.