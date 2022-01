Nowy i najwyższy gatunek begonii odkryto w Tybecie

Naukowcy odnaleźli w Tybecie nowy i najwyższy gatunek begonii – jego wysokość wynosi 3,6 m. Łodyga przy podłożu ma 12 cm grubości. Nadano jej nazwę Begonia Gigantica.

Dr Daike Tian z Chińskiej Akademii Nauk opisuje na łamach "Phyto Keys", że aby dokonać pomiaru, poprosił kierowcę, by stanął na dachu samochodu. Żeby bezpiecznie przetransportować roślinę do Szanghaju, begonia została pocięta na cztery części.

Zasuszona roślina trafiła do ogrodu botanicznego Chenshan w Szanghaju, gdzie pierwsi zwiedzający mogli ją zobaczyć w listopadzie 2020 r. Chenshan Herbarium podjęło starania, by wpisać znalezioną begonię na listę Światowej Księgi Guinnessa.

Naukowcy ustalili, że Begonia Gigantica rośnie w Tybecie na wysokości 450-1400 m. w sąsiedztwie strumieni. International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species wpisał roślinę na listę gatunków zagrożonych wymarciem.

Begonia jest jednym z najbardziej obfitujących w gatunki rodzajów roślin. Do dziś naukowcy doliczyli się 2050 gatunków. Begonie są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, pokroju i charakteru wzrostu. Istnieją zarówno gatunki miniaturowe - o wielkości kilku centymetrów, jak i prawie 3-metrowe okazy drewniejące. Są wśród nich rośliny zielne, ale także rośliny o pokroju krzaczastym, drzewiastym, czasami także pnącza. Większość gatunków jest wieczniezielona, ale istnieją także geofity zamierające na zimę, a na wiosnę odradzające się ze swoich organów przetrwalnikowych.