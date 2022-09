Nowy Jork złożył hołd ofiarom zamachów

Wejście kompanii honorowej, złożonej z pierwszych ratowników z amerykańską flagą, zainaugurowało w niedzielę w Nowym Jorku uroczystości w 21. rocznicę zamachu terrorystycznego na World Trade Center.

Wzięły w nich udział rodziny ofiar ataku 21 września 2001 roku.

Ceremonię odczytywanie nazwisk sześciokrotnie przerywała zapowiadana dźwiękami dzwonu cisza.

Zaproszone zostały głównie rodziny ofiar.

Tradycyjnie wydarzenie upamiętnia także zabitych podczas uderzenia terrorystów w waszyngtoński Pentagon, ludzi, którzy zginęli starając się obezwładnić zamachowców w samolocie w pobliżu Shanksville w stanie Pensylwania oraz ofiary wcześniejszego ataku na WTC w 1993 roku. Jak zwykle w trakcie solennej uroczystości, głównie krewni zabitych, w tym dzieci, odczytali nazwiska 2997 ofiar śmiertelnych. Wspominali krótko swoich najbliższych.

Ceremonię odczytywanie nazwisk sześciokrotnie przerywała zapowiadana dźwiękami dzwonu cisza. Dwukrotnie w chwili, kiedy 21 lat temu uprowadzone przez terrorystów z Al-Kaidy samoloty linii American Airlines lot nr 11 oraz United Airlines lot nr 175 uderzyły w wieże WTC, dwa razy, gdy bliźniacze gmachy runęły, a także dla upamiętnienia ofiar ataku samolotu American Airlines lot nr 77 na Pentagon oraz tych, którzy zginęli w samolocie United Airlines lot nr 93 w pobliżu Shanksville.

Odczytano m.in. nazwiska polskich ofiar. W zaatakowanych wieżach, które runęły, zginęli: Anna De Bin (z domu Pietkiewicz), Maria Jakubiak, Dorota Kopiczko, Jan Maciejewski, Łukasz Milewski, a także Norbert Szurkowski, syn zmarłego w zeszłym roku kolarza Ryszarda Szurkowskiego.

Teren Strefy Zero w czasie uroczystości był zamknięty dla publiczności. Zaproszone zostały głównie rodziny ofiar. Przybyli też m.in. wiceprezydent USA Kamala Harris z mężem Dougiem Emhoffem, burmistrz Nowego Jorku Eric Adams i jeden z jego poprzedników Mike Bloomberg. Jak tradycja każe nie było żadnych oficjalnych przemówień.

"Tego nigdy nie można zapomnieć. To zawsze wraca" - powiedział w niedzielę PAP policjant polskiego pochodzenia Krzysztof Kania. Był on jednym z funkcjonariuszy nowojorskich wezwanych do Strefy Zero po zamachach.

Policja nowojorska informowała, że chociaż nie było żadnych sygnałów świadczących o zagrożeniu, w trakcie niedzielnej uroczystości wzmocniono środki bezpieczeństwa.

W Muzeum Pamięci 9/11 przy Strefie Zero otwarto dawno zapowiadaną "Ścianę Portretową" z fotografiami wszystkich 2 997 ofiar zamachów. Pokazuje zdjęcia tych, którzy zginęli w World Trade Center, w Pentagonie podczas lotu 93, a także sześciu zabitych podczas ataku bombowego na World Trade Center w 1993 roku.

Uroczystości miały miejsce także w Jersey City, naprzeciw WTC po drugiej stronie rzeki Hudson. Zginęło wtedy wówczas 39 mieszkańców miasta. Ich pamięć uczczono w niedalekim sąsiedztwie Pomnika Katyńskiego. Przytwierdzona do monumentu jedna z tablic poświęcona jest ofiarom 9/11.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski