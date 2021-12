Nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz w niedzielę odwiedzi Warszawę

Nowy niemiecki kanclerz Olaf Scholz przyleci w niedzielę do Warszawy. Będzie to trzecia wizyta zagraniczna nowego przywódcy RFN - tuż po wyborze. Wcześniej ma odwiedzić Paryż i Brukselę - poinformowały we wtorek media.

Portal DoRzeczy.pl pisze, że wiadomość o wizycie nowego niemieckiego kanclerza Olafa Scholza w Warszawie "to ustalenia dziennika +Rzeczpospolita+". "Wizyta Scholza w stolicy Polski niemalże tuż po objęciu urzędu ma być sygnałem, że nowy rząd niemiecki będzie próbował ułożyć sobie możliwie jak najlepsze relacje z polskimi władzami" - wskazuje DoRzeczy.pl

Portal wPolityce.pl zaznacza, że wizyta Olafa Scholza "stoi w wyraźnej sprzeczności z tezami opozycji, która powiela tezy o rzekomej izolacji Polski". "Wcześniej w ramach ofensywy dyplomatycznej związanej z kryzysem na granicy białorusko-polskiej premier Mateusz Morawiecki spotkał się w ciągu kilku dni z 11 przywódcami" - przypomina portal.

Celem pierwszej podróży zagranicznej nowej minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock (Zieloni) będzie w czwartek Paryż. Tego samego dnia minister planuje podróż do Brukseli, a potem do Warszawy.

Portal wPolityce.pl wskazuje, że "Polski niepokój budzi zapisane w umowie koalicyjnej partii tworzących nowy rząd niemiecki dążenie do budowy europejskiej federacji - bez pytania o zdanie innych państw i narodów".