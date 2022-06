Nowy konkurs na dyrektora Teatru Komedii; zgłoszenia do 18 lipca

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 lipca - poinformowała w środę rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth-Lutyk.

W przesłanym komunikacie poinformowano, że wśród wymagań stawianych kandydatom są m.in.: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Osoby startujące w konkursie są zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru. Szczegóły dotyczące wymagań wobec startujących w konkursie zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Jak poinformowano, oferty muszą wpłynąć do 18 lipca, do godziny 16.00. Należy je złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy (Plac Bankowy 2, pokój 2312) lub przesłać na adres Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy (Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa). Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Konkurs na dyrektora stołecznego Teatru Komedia będzie przeprowadzony ponownie. W poprzednim konkursie, który wygrał Maciej Kowalewski, jak podawał wcześniej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, "jednym z dokumentów złożonych w konkursie przez Macieja Kowalewskiego była jego zgoda na upublicznienie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Północnego Centrum Sztuki - Teatru Komedia w Warszawie". "Swój program podpisał w imieniu własnym oraz współautorów, czyli Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i Wawrzyńca Kostrzewskiego" - dodano.

Jednak, gdy pod koniec kwietnia do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło pismo, w którym współautorzy programu poinformowali o wycofaniu poparcia i chęci współpracy z Maciejem Kowalewskim, a pod koniec maja - złożyli dodatkowe oświadczenie o ich większościowym wkładzie w dokument, który oszacowali na poziomie 60-70 proc., Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o niepowoływaniu Macieja Kowalewskiego na dyrektora tej instytucji.