Nowy minister rolnictwa Robert Telus łatwo mieć nie będzie

Robert Telus został powołany na ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Robert Telus został w czwartek (6 kwietnia) powołany na ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który zachował tekę wicepremiera.

O powołanie Telusa pytany był w Polskim Radiu 24 poseł PiS Radosław Fogiel. Na uwagę, że nowy minister rolnictwa nie będzie miał łatwo, Fogiel odparł: "Na pewno łatwo mieć nie będzie, ale z drugiej strony, ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy chcieli mieć łatwo, to byśmy wybrali jakiś inny zawód niż politykę, jak sądzę".

Stoją wyzwania przed Robertem Telusem, ale to doświadczony polityk

"Stoją wyzwania przed Robertem Telusem, ale to jest polityk doświadczony, szefował wiele lat komisji rolnictwa, zna sprawy rolnictwa, ma zrozumienie dla tych problemów, własne doświadczenie, więc myślę, że będzie sobie dobrze radził" - podkreślił. Jak dodał, Telus "ma też wsparcie swojego ugrupowania, wsparcie premiera, to też jest bardzo istotne".

Fogiel pytany był m.in. o wypowiedź byłego ministra rolnictwa, posła klubu PiS Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który powiedział dla "Super Expressu": "Jeśli nie nastąpi szybkie otrzeźwienie rządu PiS w sprawie problemów rolników na wsi, to wieś nas nie poprze i w konsekwencji przegramy jesienne wybory".

"Ja unikałbym uogólnień, ale my cały czas mamy z jednej strony założenie, że wybory chcemy wygrać, a z drugiej strony wiemy, że żeby to zrobić, musimy do siebie przekonać bardzo różne grupy społeczne. Mieszkańcy wsi i terenów wiejskich, bo to przecież nie tyko rolnicy (...) też są taką grupą społeczną, o którą dbamy, o której zawsze pamiętamy" - odpowiedział szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Radosław Fogiel: PiS ma specjalny program dla wsi

"To akurat PiS, jako jedyna z partii, ma akurat taką ideę jak specjalny program dla wsi. Myśmy w trudnych czasach o rolnictwie nie zapominali. Dość powiedzieć, że to Polska, jako jedyny kraj UE, wynegocjowała chociażby dopłaty do nawozów wtedy, gdy gaz na światowych giełdach szedł w górę i gry rosły ceny nawozów. (...) Możemy wymieniać - duże inwestycje w ramach Polskiego Ładu na wsi, zrównanie w końcu dopłat ze średnią unijną dla ponad 90 proc. gospodarstw domowych, o wsparciu indywidualnego handlu rolniczego" - wyliczał.

Pytany o problem napływu ukraińskiego zboża do Polski, Fogiel odparł, że "ukraińskie zboże, na którym ktoś postanowił, nie oszukujmy się, w cwaniacki sposób zrobić sobie interes, jest problemem tu i teraz, dotyka zwłaszcza tych, którzy sami zboża uprawiają".

Fogiel: Sprawa zboża to kolejny problem do rozwiązania i my przed tym nie uciekamy

"To jest kolejny problem do rozwiązania i my przed tym nie uciekamy. (...) Był problem z węglem, w opowieściach opozycji widzieliśmy już Armagedon i zamarzających mieszkańców bloków, domów. Nic takiego się nie zdarzyło, rząd stanął na wysokości zadania. (...) Tak będzie i teraz, po prostu z taką samą determinacją, jak do kwestii węgla, będziemy podchodzić teraz, pod kierownictwem Roberta Telusa, do kwestii zboża" - powiedział polityk PiS.

Podkreślił też, że ws. rozwiązania problemu ukraińskiego zboża "pokłada nadzieje" w rozmowach, które były prowadzone podczas środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

W czwartek nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował o zwołaniu sztabu kryzysowego ws. produktów, które napływają do Polski z Ukrainy i u nas zostają. Jak przekazał później resort rolnictwa, przedstawiciele służb odpowiedzialnych za kontrole na granicach przedstawili podczas spotkania sztabu kryzysowego aktualną sytuację dotyczącą importu produktów rolnych z Ukrainy.

Na piątek zapowiedziana jest wizyta Telusa na polsko-ukraińskiej granicy, gdzie m.in spotka się ze swym ukraińskim odpowiednikiem.