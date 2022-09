Nowy prezydent Rudy Śląskiej zaapelował o reformę finansów samorządowych

O reformę finansów samorządowych i zwiększenie finansowania zadań samorządów zaapelował w poniedziałek na pierwszej konferencji prasowej po wyborze prezydent-elekt Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Mieszkańcy 140-tysięcznej Rudy Śląskiej wybierali w niedzielę prezydenta miasta w II turze przedterminowych wyborów, koniecznych po śmierci w czerwcu br. prezydent Grażyny Dziedzic.

Przy frekwencji ok. 25 proc. (uprawnionych do głosowania było 101,6 tys. osób) dotychczasowy wiceprezydent, bezpartyjny Michał Pierończyk uzyskał 18 446 głosów (73,05 proc.), a na jego kontrkandydata, też b. wiceprezydenta, bezpartyjnego Krzysztofa Mejera oddano 6 805 głosów (26,95 proc.).

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Pierończyk ocenił, że uzyskany wynik daje mu dobry mandat do działania. "Ponad 18 tys. wyborców głosowało na mnie. To zwycięstwo jest jednoznaczne i bez wątpliwości; daje to dobry mandat do dalszego działania dla mieszkańców i dla miasta" - powiedział.

"Wykorzystując zainteresowanie mediów chciałbym zaapelować - patrząc na sytuację finansową samorządów - do wszystkich, od których to zależy, do rządzących, do opozycji, żeby zajęli się pilnie reformą finansów samorządowych. Jest to kluczowa sprawa na teraz, nie chodzi tylko o Rudę Śląską; a o wszystkie samorządy w naszym kraju" - zaznaczył Pierończyk.

"Chodzi o to, aby samorządy miały więcej środków do wydawania na potrzeby mieszkańców. My im dostarczamy usługi. Mieszkańcy oczekują usług dobrej jakości. Jest taki bardzo trudny okres - jesteśmy zobligowani do poszukiwania oszczędności. Środków jest niedużo. Chciałbym, żeby zrobić reformę finansowania, żeby tych środków było więcej" - mówił nowy prezydent Rudy Śląskiej.

"Jeżeli mamy wywiązywać się z tych obowiązków dobrze, w sposób satysfakcjonujący dla nich, to musimy te środki mieć. Więc trzeba by wymyśleć rozwiązania, podnieść np. udział w podatku PIT czy CIT, abyśmy mieli tych środków więcej i byli do dyspozycji mieszkańców w takim zakresie, w jakim sobie tego życzą" - dodał, zwracając specjalną uwagę na finansowanie lecznictwa szpitalnego.

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy o przedwyborczą zapowiedź skoncentrowania się przed zimą i w jej trakcie na sytuacji najwrażliwszych grup społecznych w mieście i sytuacji jednostek miejskich, Pierończyk podtrzymał deklarację zwołania sztabu, z udziałem przedstawicieli miejskich służb zarządzania kryzysowego oraz wydziałów i jednostek miasta, szczególnie pomocy społecznej.

"Przeanalizujemy, co już zostało wykonane, bo wiemy, że coś już zostało zrobione, co nas czeka i jak będziemy reagowali. Mamy zaplecze w postaci służb pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej, są one na bardzo wysokim poziomie. Więc zdiagnozujemy, kto jest w tej najbardziej wrażliwej grupie i będziemy reagowali" - zapewnił.

"Jeszcze muszę dostać projekt budżetu. Jak będę miał go w ręce, będę wiedział, na czym stoję. Zobaczymy, sytuacja jest dynamiczna. Ludzie się niepokoją, jest coraz chłodniej, co też wzmaga ten niepokój. Ale liczę na to, że damy radę. Samorządy są od tego, aby na nich polegać i to my jesteśmy od tego, aby rozwiązywać największe problemy ludzi na dole" - dodał Pierończyk.

"Zasada subsydiarności oznacza, że my sobie radzimy z wszystkimi tematami na dole, a jak sobie nie radzimy, to wtedy mamy dostać pomoc z góry - tak to powinno działać i stąd też ten mój apel o inne finansowanie samorządów" - uściślił prezydent-elekt Rudy Śląskiej.

Pytany o frekwencję w wyborach przedterminowych zadeklarował, że robił wszystko, aby była ona jak najwyższa. Ocenił jednak, że konieczne są tu systemowe zmiany i praca u podstaw, szczególnie z osobami, które dotąd nigdy nie głosowały. "Trzeba im pokazać, gdzie jest lokal wyborczy, (…) wręcz może symbolicznie zaprowadzić do tego lokalu i pokazać, jak się to robi" - uznał.

Przypomniał jednocześnie, że początkowo spore zainteresowanie wyborami w Rudzie Śląskiej spadło po I turze (gdy odpadł w niej wspierany przez PiS, startujący z własnego komitetu, poseł tej partii Marek Wesoły; poparcie opozycji podzieliło się między obu b. wiceprezydentów miasta, którzy przeszli do II tury). "Trzeba mówić ludziom, że trzeba chodzić do wyborów i wybierać, bo to jest istota demokracji" - zaznaczył.

Pytany przez PAP o perspektywę współpracy regionalnej na forum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do której należy Ruda Śląska, a której wielu prezydentów i burmistrzów miast zrzeszonych w ruchu Tak! Dla Polski popierało w rudzkich wyborach Mejera, Pierończyk odpowiedział, że "nie ma z tym problemów", a na zgromadzenia GZM będzie jeździł osobiście.

Nowy prezydent Rudy Śląskiej zaznaczył, że jeszcze w niedzielę wieczorem odebrał od niektórych z tych prezydentów gratulacje. "Więc myślę, że tu problemu żadnego nie będzie. Ideą jest, aby Ruda Śląska była bardzo mocnym filarem całej Metropolii" - podkreślił. Zasygnalizował, że jego zaprzysiężenie odbędzie się prawdopodobnie w czwartek.

