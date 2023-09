Nowy produkt to konieczność modernizacji. To musi się opłacić

Przemysł 4.0 jest obecny w BSH nie od dziś. Wprowadzanie nowych modeli wymaga jednak niemałych nakładów - z zupełnie nowymi rozwiązaniami. Spółka inwestuje rocznie kilkaset milionów złotych w polskie zakłady produkcyjne.

- Budujemy nowe linie produkcyjne i modernizujemy nasze systemy, aby wdrażać nowe innowacyjne produkty - mówi Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH w Łodzi.

BSH zainwestował w Polsce w ubiegłym roku niemal 500 mln złotych. W tym będzie podobnie, inwestycje są utrzymywane od lat na zbliżonym poziomie.

Problemy nowoczesnej produkcji, nowe technologie i zarządzanie zakładem przemysłowym to tematy konferencji Nowy Przemysł 4.0 (3-4 października 2023), będącej integralną częścią targów TOOLEX (3-5 października 2023, Katowice).

Inwestycje z automatyki, robotyki i Przemysłu 4.0, które podejmuje przedsiębiorstwo, powinny mieć uzasadnienie w wynikach finansowych, poprawie warunków pracy zespołu i podniesieniu jakości produktów. W skrócie: liczy się ekonomia.

Nie inaczej jest w spółce BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego – polskiej gałęzi europejskiego potentata na rynku AGD, która ma w naszym kraju sześć zakładów produkcyjnych.

W łódzkiej fabryce BSH produkowane są suszarki do ubrań.

- Inwestujemy w digitalizację w produkcji, eliminując wąskie gardła, obniżając koszty, poprawiając jakość czy eliminując uciążliwe warunki pracy. Budujemy nowe linie produkcyjne i modernizujemy nasze systemy, aby wdrażać nowe innowacyjne produkty, zwiększać efektywność i moce produkcyjne naszych zakładów – mówi Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH w Łodzi.

I dodaje: - Jednym z ostatnich wdrożeń w naszej fabryce stała się technologia zdalnego programowania wyrobów. Wcześniej oprogramowania do naszych urządzeń wgrywane były do komponentów elektronicznych, często w fabrykach naszych dostawców. Dziś jesteśmy w stanie finalizować profil urządzenia w końcowej fazie produkcji, co zwiększa naszą elastyczność, a także pozwala nam na szybsze i częstsze wprowadzanie kolejnych funkcjonalności.

Innowacje – kluczowe słowo w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym

Nowoczesne rozwiązania pomagają łatwiej i szybciej podejmować decyzje, pozwalają też na zapobieganie błędom, co oznacza wymierne korzyści (oczywiście także finansowej natury).

- W fabryce suszarek do ubrań BSH w Łodzi, którą reprezentuję, realizujemy obecnie projekt wdrożenia nowego produktu, który będzie miał nowe funkcjonalności oraz plasował się w najlepszej, nowej klasie energetycznej suszarek do ubrań – mówi Adamowicz.

I dodaje, że nowy produkt pojawi się na rynku w 2025 roku, stąd konieczność przeprowadzenia modernizacji jednej z linii produkcyjnych i reorganizacji przestrzeni w fabryce już w przyszłym roku.

- Dzięki tym zmianom i wykorzystaniu najnowszych technologii, włączając rozwiązania 4.0., linię produkcyjną urządzeń konwencjonalnych zastąpimy nowoczesną linią zdolną do produkcji urządzeń z pompami ciepła - precyzje menedżer.

Nakłady inwestycyjne w BSH od lat utrzymują się na zbliżonym poziomie

Koncern BSH zainwestował w Polsce w ubiegłym roku niemal 500 mln złotych. Jak podkreśla firma, inwestycje są utrzymywane od lat na zbliżonym poziomie. Dotyczą rozwoju wszystkich sześciu fabryk BSH w Polsce, w których produkowane są pralki, zmywarki, suszarki do ubrań, lodówki, piekarniki i drobne AGD marek Bosch i Siemens.

Podobne nakłady zaplanowano także w tym roku - i to pomimo gospodarczych trudności.

- Inwestycje są konieczne, aby rozwijać przedsiębiorstwo i odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. Naszym celem pozostaje dostarczanie wysokiej jakości nowoczesnych i trwałych urządzeń, które są energooszczędne, zużywają możliwie najmniejsze ilości wody i powstają w zrównoważony sposób. Stawiamy na ochronę środowiska naturalnego. Dlatego inwestujemy też w podnoszenie efektywności energetycznej naszych zakładów – podkreśla Paweł Adamowicz.

Firma instaluje na przykład panele fotowoltaiczne na dachach magazynów, fabryk i biur. Takie instalacje działają już w Warszawie i w Rzeszowie, ale powstaną też w Łodzi i we Wrocławiu. Dzięki temu BSH będzie pozyskiwać około 10 procent niezbędnego do działania zakładów prądu.

To tym ważniejsze, że branża AGD, podobnie jak wiele innych sektorów przemysłu, stoi w obliczu wyzwań związanych z globalną sytuacją gospodarczą. Jak podkreśla firma, m.in. z tego właśnie powodu realizowane teraz inwestycje muszą być jeszcze lepiej przemyślane.

- Są one jednak niezbędne i będą decydowały o przewagach konkurencyjnych przedsiębiorstw, które je podejmują. Fabryki w Polsce są dla BSH ważnym hubem produkcyjnym nie tylko dla Europy, ale również pozostałych części świata; dlatego jestem przekonany, że inwestycje będziemy kontynuować również w kolejnych latach – zaznacza dyrektor.

Trzydziestoletnia historia z setkami milionów euro w inwestycjach

Przykładem udanej inwestycji w koncernie stało się uruchomienie produkcji nowej platformy w fabryce pralek; jej budowa kosztowała około 400 mln złotych.

- W tym roku we Wrocławiu uruchomiliśmy na przykład produkcję nowych modeli lodówek Green Collection, które powstają z tzw. zielonej stali. W Rzeszowie przygotowujemy naszą fabrykę małego AGD do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wprowadzamy w niej nowy układ parku maszynowego. Nasze inwestycje dotyczą też dwóch centrów badań i rozwoju w Łodzi i w Rzeszowie – mówi Adamowicz.

Koncern wdraża też usprawnienia związane z digitalizacją dokumentów oraz robotyzacją procesów administracyjnych. W polskich fabrykach korzysta z autonomicznych pojazdów, które częściowo wyręczają pracowników w transportowaniu materiałów.

BSH rozwija się w Polsce już od 30 lat. W Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie koncern zainwestował dotychczas ponad 1,3 mld euro.