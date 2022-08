Nowy projekt Politechniki Łódzkiej: miasta wolne od rtęci

Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowego, proekologicznego projektu "Life Mercury-Free", czyli "życie bez rtęci". Uczelnia pozyskała na jego realizację prawie 1,4 mln euro z Programu LIFE European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

"Life Mercury-Free" to proekologiczny projekt koordynowany przez Politechnikę Łódzką, na który uczelnia pozyskała niemal 1,4 miliona euro z Programu LIFE European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, finansującego wyłącznie działania dotyczące ochrony środowiska.

Rtęć to pierwiastek, który w przeszłości był szeroko stosowany w produkcji artykułów trafiających do gospodarstw domowych; ma ona też właściwości fizyko-chemiczne pozwalające jej łatwo rozprzestrzeniać się po uwolnieniu do gleby, wody itp.

"Nadal istnieje wiele niedocenionych źródeł zanieczyszczeń związanych z używaniem w życiu codziennym towarów zawierających rtęć. Są one niewłaściwie traktowane przez konsumentów ze względu na brak informacji na ten temat, a także sposób ich utylizacji" - wyjaśnił koordynator projektu prof. Volodymyr Mosorov z Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ.

Zdaniem badacza bagatelizowaniu tego problemu można przeciwdziałać poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

"Będziemy budować zaufanie, tworząc społeczności wolne od rtęci w miastach uczestniczących w projekcie oraz prowadząc dialog z wieloma podmiotami dla znalezienia skutecznego rozwiązania kwestii związanych z uwalnianiem rtęci do środowiska. Przede wszystkim powstanie wielostronna mapa drogowa dla miasta wolnego od rtęci. Planujemy też zorganizowanie międzynarodowej e-konferencji +Miasto bez rtęci: niebezpieczeństwo w naszych domach+, a także szeregu działań prospołecznych, jak Międzynarodowe Maratony Miejskie bez Rtęci, Akademia Życia Wolnego od Rtęci oraz szkoły letnie dla gmin, organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych" - dodał.

Polskim partnerem tego projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a z zagranicy: Politechnika Lwowska i Iwano-Frankowska Akademia Jana Chryzostoma (Ukraina), Universidade de Evora (Portugalia) i Universita Degli Studi di Camerino (Włochy). W konsorcjum jest także holenderska firma technologiczna Virtual Angle BV - globalny dostawca zintegrowanych systemów w obszarach technologii i komunikacyjnych (ICT) oraz grecka organizacja Innovation Hive - Kypseli Kainotomias.

Konsorcjum zbuduje platformę elektroniczną LIFE e-HUB łączącą wszystkich partnerów oraz specjalną platformę edukacyjną.

