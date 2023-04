Nowy rodzaj terapii może niszczyć lite guzy

Naukowcy ulepszyli immunologiczną terapię komórkową, którą stosuje się już do zwalczania białaczek, chłoniaków i szpiczaka. W testach na zwierzętach leczenie niszczyło także lite guzy.

CAR-T to nowoczesny rodzaj terapii przeciwnowotworowej, która wykorzystuje pobrane od pacjenta i potem zmienione genetycznie limfocyty T. Wyszukują one i niszczą komórki raka. Niestety, podejście to ma obecnie spore ograniczenia.

"Podczas gdy terapia komórkowa CAR-T została dopuszczona do leczenia niektórych rodzajów nowotworów krwi, takich jak białaczki, chłoniaki i szpiczak, jej skuteczność w leczeniu litych guzów jest ograniczona. Wynika to z różnych czynników, w tym słabego rozprzestrzeniania się komórek, zdolności ich przetrwania oraz ich zużywania się w trakcie walki z guzem" - wyjaśnia prof. Paul Neeson z australijskiego Peter MacCallum Cancer Centre.

Jego zespół, na łamach pisma "Science Translational Medicine", przedstawił właśnie ulepszoną metodę CAR-T. Wykorzystuje się w niej komórki macierzyste wspomnianych limfocytów.

"Co ważne, te macierzyste komórki dla limfocytów CAR-T wykazały podwyższoną skuteczność przeciwko guzom, zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i na czterech modelach przedklinicznych. Kiedy połączyło się je z immunologicznym lekiem anty-PD1, całkowicie wyeliminowały one istniejące guzy" - opowiada naukowiec.

Badacze opracowali przy tym protokół generowania komórek w czasie 6, zamiast 14 dni, co otwiera drogę do sprawniejszego i mniej kosztownego stosowania terapii.

"Celujemy w użycie tych komórek w leczeniu dwóch dziecięcych białaczek, które są oporne na obecne terapie. Wierzymy, że nasze podejście pozwoli na opracowanie standardowego produktu CAR-T, o spójnym i stabilnym działaniu przeciwnowotworowym" - mówi prof. Neeson.

"Kiedy już pokażemy, że te komórki są bezpieczne, zajmiemy się rozwojem terapii przeciwko dziecięcym litym guzom, w tym kostniakomięsakom i nerwiakom zarodkowym" - podkreśla ekspert.

Więcej informacji w artykule źródłowym (https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abk1900). Wideo jest dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=CxxuqIDyF_I