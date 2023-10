Nowy rząd odblokuje środki z KPO? "Przyznają się do szantażu finansowego Polski"

Liderzy PO kolejny raz przyznają, że wieloletnie szantażowanie finansowe Polski ze strony UE było czysto polityczne - ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Tego samego zdania jest minister w KPRP Małgorzata Paprocka.

KE w czerwcu ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone.

Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna zapewniała, że powołanie nowego rządu złożonego z przedstawicieli dotychczasowej opozycji doprowadzi do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Politycy PiS zwracają uwagę, że jeśli nastąpi odblokowanie środków z KPO bez żadnych zmian ustawowych, będzie to oznaczało, że były one blokowane tylko ze względów politycznych.

Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna w rozmowie w TVN24 zapewniała, że powołanie nowego rządu złożonego z przedstawicieli dotychczasowej opozycji doprowadzi do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). "Dzień po utworzeniu nowego rządu jesteśmy w stanie zdjąć blokadę z KP" - powiedziała.

Do wypowiedzi odniósł się na Twitterze wiceszef resortu sprawiedliwości. "Liderzy PO kolejny raz przyznają, że wieloletnie szantażowanie finansowe Polski ze strony UE było czysto polityczne. Polacy pod szantażem mieli wybrać wygodną UE władzę. A ta cała +praworządność+ i jej rzekome naruszanie to tylko bajeczka dla naiwnych. Polska ŻADNYCH zasad praworządności nigdy nie naruszała, a UE nie ma żadnych kompetencji by w polski ustrój ingerować. Zadziałał brutalny, polityczny szantaż, czego już nawet Targowica 2.0 nie ukrywa" - napisał Sebastian Kaleta.

KPRP będzie z uwagą śledzić dalsze poczynania w sprawie odblokowania środków z KPO

W ten sam sposób do wypowiedzi wiceprzewodniczącej PO odniosła się minister w KPRP Małgorzata Paprocka.

- Jeżeli środki z KPO zostałyby odblokowane bez żadnych zmian ustawowych, na które wskazywała Komisja Europejska, to znaczyłoby to, że były blokowane tylko ze względów politycznych - powiedziała.

Paprocka została zapytana w rozmowie z Polsat News, czy podczas planowanych na przyszły tydzień spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z liderami opozycji planowane jest poruszenie kwestii odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, a także o planowaną wizytę lidera PO Donalda Tuska w Brukseli w przyszłym tygodniu.

"KPO jest tylko pewnym wycinkiem spraw na linii Polska-Unia Europejska. Pan prezydent od zawsze stoi na stanowisku, że obecność Polski w Unii Europejskiej jest kwestią absolutnie kluczową dla naszego państwa, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego rozwoju ekonomicznego; te kwestie na pewno będą przedmiotem dyskusji, również w kontekście zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej - nie jest żadną tajemnicą, że pan prezydent nie jest zwolennikiem federalizacji w ramach UE, tylko chce jednak, by była to wspólnota dobrze działających, suwerennych państw" - mówiła Paprocka

Odnosząc się do kwestii zablokowanych środków, zwróciła uwagę, że to temat, który był często poruszany w kampanii wyborczej. "Zapowiedzi, które padały jeszcze kilka tygodni temu o odblokowaniu środków zaraz następnego dnia po wyborach oczywiście się nie sprawdziły, natomiast nazywanie tego jakimiś przenośniami, deklaracjami, to już jest tłumaczenie po fakcie" - oceniła Paprocka.

"Jeśli by doszło do odblokowania - bez tych zmian ustawowych, na które Komisja Europejska do tej pory naciskała - to będzie można to komentować tylko i wyłącznie w jeden sposób: że te środki były blokowane tylko i wyłącznie ze względów politycznych. Na pewno KPRP będzie z uwagą śledzić dalsze poczynania w tej sprawie" - dodała minister w Kancelarii Prezydenta. Przypomniała, że "pierwsze inicjatywy ustawodawcze, które te sprawę miały załatwić, pochodziły właśnie od prezydenta Andrzeja Dudy.

Polska wciąż czeka na środki z Krajowego Planu Odbudowy

KE w czerwcu ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu ma być przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,3 proc.).