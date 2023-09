Nowy Sącz: Ryszard Terlecki liderem listy PiS z okręgu 14

Ryszard Terlecki otwiera listę wyborczą PiS w okręgu 14 sądecko-podhalańskim. Na liście znalazło się 20 nazwisk w tym ośmiu dotychczasowych posłów z tego okręgu m.in.: Arkadiusz Mularczyk, Andrzej Gut-Mostowy, Anna Paluch i Barbara Bartuś. Do senatu kandydatami są dotychczasowi senatorowie: Jan Hamerski i Wiktor Durlak.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach. "Jedynką" na liście PiS z okręgu 14 jest Ryszard Terlecki, który zaprezentował pozostałych kandydatów.

"Decyzja kierownictwa partii była taka, że osoby funkcjonujące w kierownictwie PiS będą kandydatami w różnych częściach kraju. Mnie szczęśliwie przypadła Sądecczyzna dlatego, że tu rzeczywiście jest bardzo wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że nie tylko utrzymamy poprzedni wynik, czyli 8 na 10 mandatów, ale go jeszcze poprawimy" - powiedział PAP wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Dwójką na liście jest wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Na kolejnych miejscach znaleźli się dotychczasowi posłowie: Barbara Bartuś, Anna Paluch, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, Patryk Wicher, Elżbieta Zielińska i wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Na liście nie ma obecnego posła PiS z tego okręgu Jana Dudy.

"Myślę, że dzisiaj zaprezentowana lista pokazuje, że każda osoba ma bardzo duże dokonania czy to w parlamencie, czy w samorządzie. Są to osoby z dokonaniami na poziomie krajowym, regionalnym, powiatowym, znane w swoich lokalnych społecznościach i myślę, że daje nam to duże szanse na powtórzenie bardzo dobrego wyniku. Musimy pamiętać, że region Sądecki jest matecznikiem Prawa i Sprawiedliwości i powinniśmy co najmniej utrzymać doskonały wynik z poprzednich wyborów i największe poparcie dla PiS-u w skali kraju" - powiedział wiceminister MSZ Arkadiusz Mularczyk i dotychczasowy lider listy PiS z okręgu 14.

Wśród kandydatów PiS na posłów z okręgu 14 są także m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Piczura, była burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło, a także lokalni samorządowcy, w tym wicestarosta powiatu nowosądeckiego Antoni Koszyk i przewodnicząca rady gminy Łukowica, Klaudia Janik - Wojtanowska.

