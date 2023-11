Nowy Sejm będzie miał sześciu wicemarszałków. Burza wokół kandydatki PiS-u

Sejm zdecydował w poniedziałek, że będzie sześciu wicemarszałków. Po głosowaniu w tej sprawie marszałek Szymon Hołownia zarządził przerwę w obradach i ustalił, że czas na zgłaszanie kandydatów jest do godz. 18.30. Sejm ma wznowić obrady o godz. 19.

Posłowie zdecydowali w poniedziałek, 13 listopada, że będzie sześciu wicemarszałków.

Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałek Sejmu jest Elżbieta Witek.

Borys Budka zapowiedział, że KO nie poprze w głosowaniu na wicemarszałków osób łamiących zasady parlamentaryzmu.

Za wyborem sześciu wicemarszałków opowiedziało się 458 posłów; nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Marszałek Hołownia poinformował, że są dwa wnioski projektów uchwał ws. liczby wicemarszałków - Konfederacji i KO. Oba zakładają, że ma być 6 wicemarszałków Sejmu.

Borys Budka zapowiedział, że KO nie poprze w głosowaniu na wicemarszałków osób łamiących zasady parlamentaryzmu

Prezydium Sejmu jest przeznaczone dla osób, które szanują podstawowe zasady parlamentaryzmu. Prezydium Sejmu nie może być dla osób, które przez ostatnie osiem lat łamały zasady parlamentaryzmu – powiedział Borys Budka podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o ustanowienie sześciu wicemarszałków.

Reprezentujący klub Koalicji Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że zdaniem jego stronnictwa wszystkie kluby powinny być reprezentowane w prezydium Sejm. Zwrócił uwagę, że zasadę tę złamało w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość. "Zrobiono to wówczas w sposób urągający wszystkim zasadom" - powiedział poseł KO. Dodał, że respektowanie tej zasady nie oznacza poparcia dla każdego kandydata przedstawionego przez poszczególne kluby parlamentarne.

"Prezydium Sejmu jest przeznaczone dla osób, które szanują podstawowe zasady parlamentaryzmu. Prezydium Sejmu nie może być dla osób, które przez ostatnie osiem lat łamały zasady parlamentaryzmu, w sposób bezczelny traktowali tę Izbę jak maszynkę do głosowania. Dlatego z tych oczywistych względów klub Koalicji Obywatelskiej odmówi poparcia tym kandydaturom, które będą godziły w demokratyczne zasady w tej Izbie. Chciałbym, żeby była to wykładnia dla wszystkich, którzy będą podejmować decyzję w tej sprawie" - podkreślił Budka.

Głos w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego zabrał poseł Krzysztof Paszyk. Przypomniał, że jesienią 2015 r. jego ugrupowanie nie było reprezentowane w prezydium. "Wówczas klub PSL zgłosił akces, aby uszanowano wielokadencyjny obyczaj przedstawicielstwa każdego klubu w prezydium Sejmu. Wówczas ostentacyjnie pozbawiono nas szansy udziału w prezydium" - podkreślił.

Dodał, że PSL nie otrzymał także przewodnictwa żadnej komisji sejmowej. W jego opinii działania PiS były wówczas motywowane politycznie. "Chcemy dziś przestrzec przed deptaniem zwyczajów parlamentarnych, jednoznacznie wrócić do zwyczaju, aby każdy klub który za sprawą poparcia wieluset tysięcy Polaków znalazł się w tej Izbie miał prawo zasiadania w prezydium" - mówił Paszyk. W jego opinii wynik wyborów świadczy o braku zgody na "deptanie tych dobrych obyczajów w imię partyjniackich interesów". Zapowiedział, że jego klub poprze wniosek o powołanie sześciu wicemarszałków.

Łukasz Schreiber przypomniał, że przez 8 lat rządów PiS na prezydium Sejmu składało się po trzech przedstawicieli większości parlamentarnej i opozycji

Przez 8 lat rządów PiS, w trakcie których miało samodzielną większość w Sejmie, prezydium składało się z trzech przedstawicieli strony większości parlamentarnej i trzech przedstawicieli opozycji - powiedział w Sejmie Łukasz Schreiber (PiS), minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber.

Tuż przed głosowaniem poseł PiS Łukasz Schreiber przypomniał, że przez 8 lat rządów PiS, w trakcie których PiS miało samodzielną większość w Sejmie, "zawsze prezydium Sejmu to było trzech przedstawicieli ze strony większości parlamentarnej i trzech przedstawicieli ze strony opozycji".

"Jeżeli ktoś mówi o dobrych obyczajach, to i rozumiem, że właśnie do tych standardów będzie się odnosił" - wskazał.

"To, co dzisiaj słyszymy, to, że być może największy klub parlamentarny, liczący 194 osoby ma być może otrzymać jednego wicemarszałka, ale pod warunkiem, że to będzie taki, który wam się podoba. To jest (...) kpina z dobrych obyczajów" - oświadczył Schreiber.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałek Sejmu będzie Elżbieta Witek.

Dotychczasowa opozycja zapowiedziała, że nie poprze tej kandydatury. "To prawo opozycji" - skomentowała Witek w poniedziałek w Sejmie.

Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Procedura wyboru wicemarszałków jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.

W wyniku październikowych wyborów swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło pięć komitetów wyborczych

W głosowaniu za wyborem sześciu wicemarszałków opowiedziało się 458 posłów; nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Po głosowaniu w tej sprawie marszałek Szymon Hołownia zarządził przerwę w obradach i ustalił, że czas na zgłaszanie kandydatów jest do godz. 18.30. Sejm ma wznowić obrady o godz. 19.

Sejm X kadencji został wybrany w wyborach 15 października 2023 r. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska PO, .N, IPL, Zieloni, Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość.

117 spośród 460 posłów debiutuje w ławach sejmowych, 27 wróciło do nich po przerwie. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów.