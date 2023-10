Nowy spot PiS: Tusk próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów; tylko PiS może zapewnić bezpieczeństwo

Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Powstrzymaj Tuska - zaapelowano w najnowszym spocie PiS. Podkreślono, że "tylko PiS może zapewnić Polsce bezpieczeństwo".

We wtorek rano PiS zamieścił w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy. Na portalu X (dawniej Twitter) przypomniano, że "właśnie rozpoczyna się posiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie na wniosek partii Tuska i PSL odbędzie się debata o pilnym przyjęciu Paktu Migracyjnego". "Już raz groził Polsce karami za nieprzyjęcie nielegalnych migrantów. Zrobi to znowu. #StopPrzymusowejRelokacji #4xNie" - napisano.

W spocie podkreślono, że "gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów". "Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Powstrzymaj Tuska. Tylko PiS może zapewnić Polsce bezpieczeństwo. 15 października tylko PiS" - zaznaczono.