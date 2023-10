Nowy spot PiS: w czasach PO-PSL głodne dzieci, wysokie bezrobocie, praca za 5 zł

- Różnica jest prosta, za rządów PO-PSL bezrobocie wynosiło 14,4 proc. i pracowało się za 5 zł za godzinę – słyszymy w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości.

W niedzielny poranek Prawo i Sprawiedliwości opublikowało swój najnowszy spot wyborczy.

- Różnica jest prosta, za ich rządów bezrobocie wynosiło 14,4 proc. i pracowało się za 5 zł za godzinę. Za naszych rządów szybko gonimy średnią europejską. Wybór należy do ciebie – brzmi przesłanie spotu PiS.

- Rządy PO-PSL to bezrobocie 14,4proc., umowy śmieciowe, głodne dzieci i praca za 5 zł za godzinę – czytamy na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X.

To kolejny w ostatnich dniach spot wyborczy przygotowany przez PiS. W sobotę premier Mateusz Morawiecki przestrzegał przed dojściem do władzy opozycji: - Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica - to przepis na chaos, na koalicję chaosu - mówił Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki mówił, że PiS zapewni Polakom lepsze życie, gwarantując m.in. niższy wiek emertytalny, czy zakaz wyprzedaży majątku.