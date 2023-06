Nowy Styl chwali się redukcją emisji. Aż o 40 proc.

W ciągu trzech lat Grupa Nowy Styl zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o ponad 40 proc. Dekarbonizacja to jeden z kluczowych warunków międzynarodowej konkurencyjności - pisze Piotr Stefaniak w magazynie "Nowy Przemysł".

Spośród 26 zobowiązań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w latach 2018-19 Grupie Nowy Styl udało się zrealizować całkowicie lub częściowo 24.

Rok 2021 był rekordowy na dotychczasowej drodze Nowego Stylu do dekarbonizacji. Emisje bezpośrednie i pośrednie (zakres 1 i 2) były o 8,2 proc. mniejsze w porównaniu do 2020 r., a o 41 proc. mniejsze w porównaniu z 2018 r. Meblowy potentat z Krosna podniósł sam sobie poprzeczkę zwiększając cel redukcji emisji.

Dla odbiorców mebli w krajach Europy Zachodniej ślad węglowy produktu ma coraz większe znaczenie.

Zarząd Grupy próbuje ocenić oddziaływanie na środowisko jej dostawców wytwarzających materiały i komponenty. Na przesłane zapytania o dekarbonizację nie wszyscy odpowiedzieli.

W historii Grupy Nowy Styl odbija się 30 lat historii polskiej transformacji. Firma rozwija się konsekwentnie od 1992 r., kiedy to bracia Adam i Jerzy Krzanowscy zaczynali w urządzonej prowizorycznie montowni mebli pod Krosnem.

Dziś Grupa to znaczący eksporter i producent wykorzystujący najnowsze technologie. W 2021 r. przychody Nowego Stylu przekroczyły 336 mln euro i wzrosły o 2,8 proc. rok/roku. Zatrudniała 4080 osób. Grupa była siódmym w Polsce producentem mebli, a pierwszym w kraju i w Europie w segmencie mebli biurowych.

Firma realizuje zrównoważone cele ONZ. I podnosi poprzeczkę

Sukces polska firma zawdzięcza m.in. doskonaleniu produktów, stworzeniu silnego zaplecza technologiczno-produkcyjnego oraz połączeniu rozwoju organicznego z akwizycjami spółek, co pozwala rozwijać działalność w nowych sektorach i rynkach.

Firma działa rzeczywiście w nowym stylu - w nowej zaprojektowanej od podstaw fabryce postawiono na kompleksową automatyzację produkcji, wykorzystującą m.in. przemysłowy Internet Rzeczy (IoT). Zwróciło to naszą uwagę i uplasowało Nowy Styl wśród laureatów konkursu WNP.PL „The Best of Industry 4.0”, pokazującego najnowsze i najciekawsze technologie w polskim przemyśle.

Jak podkreśla już od wielu lat zarząd, wśród wyzwań stojących przed grupą jest realizacja celów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG - Sustainable Development Goals). To kolejny warunek tego, by produkty z Podkarpacia znajdywały odbiorców w kraju i na rynkach zachodnich.

Jak wynikało z raportu SDG za 2020 r., spośród 26 zobowiązań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju w latach 2018-19 udało się zrealizować całkowicie lub częściowo 24. Pozostałe, wzbogacone o nowe cele, przeszły na kolejny okres. Co istotne, w nowym „Raporcie zrównoważonego rozwoju 2022” podniesiono poprzeczkę wcześniejszego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2025 r. – nie o 15, lecz o 30 proc. w porównaniu z 2018 r.

Ślad węglowy - kluczowy parametr oddziaływania produkcji na środowisko

W tym samym raporcie zarząd stwierdza, że rok 2021 "był rekordowy na dotychczasowej drodze Nowego Stylu do dekarbonizacji działalności". Emisje bezpośrednie zakresu 1 i pośrednie zakresu 2 (liczone od 2020 r. wraz ze służbowymi podróżami lotniczymi) przekroczyły 20,47 tys. ton i były o 8,2 proc. mniejsze w porównaniu do 2020 r. (22,3 tys. ton), a o 41 proc. mniejsze w porównaniu z 2018 r.

Emisja gazów cieplarnianych niemal po równo rozkłada się między emisjami zakresu 1 i 2. Zakłady produkcyjne w Polsce miały w 2021 r. 49,1 proc. udział w łącznych emisjach grupy (10,1 tys. ton CO2), powstały we własnych instalacjach – w kotłach gazowych i przy produkcji ciepła z biomasy. Wolumen tych emisji wzrósł o 7 proc., co miało związek z większej skali produkcją (wzrosła o 3 proc. licząc jej wartość w euro).

Dokładnie 50 proc. (10,2 tys. ton) udziału w łącznej emisji CO2 stanowiły emisje zakresu 2, powstające w produkcji zakupionej energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia zakładów w Polsce. Jej udział w śladzie węglowym Grupy zmalał o 6 proc. względem roku wcześniejszego dzięki znacznemu zwiększeniu udziału zielonej energii w miksie energetycznym.

Loty służbowe w 2021 r. odpowiadały za 0,85 proc. emisji pośrednich zakresu 2 (174 ton) i zmalały o 39 proc. r/r. "Z myślą o dalszym ograniczaniu tych podróży promujemy korzystanie z systemu do wideokonferencji" - stwierdzają autorzy raportu.

Nowe cele redukcji emisji CO2 oraz zobowiązania

Nowym celem Grupy Nowy Styl jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2025 r. o 30 proc. w porównaniu z rokiem 2018. Aby osiągnąć tę średnią redukcję, zakłada się zmniejszenie emisji bezpośrednich o 10 proc., natomiast aż o 40 proc. emisji pośrednich (energetycznych).

Cele te oparto na doświadczeniach w dotychczasowej dekarbonizacji działalności. Np. zużycie paliwa przez flotę zmniejszono w 2021 r. o 4,14 proc.. Trwa proces wymiany samochodów z napędem spalinowym na pojazdy elektryczne i hybrydowe.

Duże redukcje emisji CO2 zakresu 1 przynosi wymiana ciężarówek na te spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin (Euro 6) lub napędzanych mniej emisyjnym LNG (gazem ziemnym).

Bardzo ważne było wdrożenie organizacyjnych narzędzi informatycznych pozwalających wyeliminować puste przebiegi ciężarówek, a także optymalizować wypełnienie przestrzeni ładunkowej i przebiegu tras.

Nadspodziewane dobre efekty przynosi zmiana miksu energetycznego. O ile w 2019 r. zielona energia miała 9,8 proc. udziału w kupowanym przez Grupę prądzie, to w 2021 r. już 32,5 proc. Tym samym Grupa przez czasem przekroczyła cel określony w 2019 r. - udział OZE w kupowanej energii miał wzrosnąć do 30 proc. w 2025 r.

Konkretne zadania, spełniające wyznaczone cele proekologiczne (w tym np. oszczędzania wody, wtórnego przerobu surowców, itp.) zdefiniowano w "Programach działań środowiskowych". Od 2019 r. Nowy Styl korzysta z niderlandzkiego systemu wspierania zrównoważonego rozwoju "CO2 Performance Ladder". Służy on zarówno do zarządzania śladem węglowym, jak i obniżania emisji CO2.

"W ramach tego systemu gromadzimy dane, wyznaczamy cele i program ich osiągnięcia, które weryfikowane są podczas corocznych audytów nadzoru przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą" – stwierdza zarząd.

Zarządzaniem i koordynacją działań związanych z certyfikacją systemu "CO2 Performance Ladder" zajmuje się powołany międzynarodowy zespół specjalistów Nowego Stylu.

Dekarbonizację i zasobochłonność produktów widzą w szerokim kontekście - od projektu po utylizację

W 2021 roku wraz z rozszerzeniem systemu zarządzania środowiskowego o zakres normy ISO 14006, grupa rozszerzyła zakres analizy i ujmuje w niej działania służące dekarbonizacji w całym cyklu życia produktów – od projektu, poprzez wdrożenie, zapewnienie surowców i materiałów, produkcję, transport, użytkowanie, po wycofanie z użytkowania oraz utylizację.

Pozostaje jeszcze sprawa zmniejszenia śladu węglowego w łańcuchu dostaw, tj. emisji CO2 zakresu 3. Obecnie bowiem Grupa wylicza emisje jedynie w zakresach 1 i 2.

"Wiemy, że gros naszego oddziaływania na środowisko dzieje się u dostawców wytwarzających materiały i komponenty na nasze potrzeby. Jaka jest skala tego oddziaływania? W 2021 roku zrobiliśmy pierwszy krok, by zdiagnozować tę sytuację i razem z partnerami podjąć wysiłek ograniczania emisji gazów cieplarnianych" – informuje zarząd w "Raporcie zrównoważonego rozwoju 2022".

Do kluczowych dostawców wysłano zapytania o poziom ich emisji i plany dekarbonizacji działalności. "Odpowiedzi uzyskaliśmy od wybranych firm” - stwierdza ostrożnie zarząd. Ale w ten sposób wyłoniono dostawców najbardziej świadomych wyzwaniom klimatycznym i podejmującym konkretne zadania, by minimalizować ślad węglowy. Wśród nich byli m.in. laureaci konkursu grupy Nowy Styl - "Supplier Sustainability Award 2021" L Gabriel A/S, BASF Polska czy Rehau.

Polityka środowiskowa ma bezpośredni związek z zarządzaniem ryzykiem - przede wszystkim dla łańcucha dostaw. Jego analizą - także w aspekcie wpływu na klimat - w odniesieniu do każdego nowego oraz dotychczasowych dostawców zajmuje się Dział Zakupów Strategicznych.

Zarząd Nowego Stylu planuje zwiększać ilość materiałów pochodzących z recyklingu i wdrażać nowe produkty w oparciu o system ekoprojektowania.