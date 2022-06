Nuncjatura apostolska: papież przyjął rezygnację bp. Piotra Libery z posługi biskupa płockiego

Papież Franciszek przyjął, złożoną z powodu stanu zdrowia, rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi ordynariusz płockiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji płockiej został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel - poinformowała w sobotę nuncjatura apostolska w Polsce.

W komunikacie opublikowanym w sobotę w południe przez nuncjaturę apostolską w Polsce przekazano, że papież "przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego złożoną z racji zdrowotnych". Jednocześnie ojciec św. "mianował administratora apostolskiego diecezji płockiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla".

Bp Piotr Libera urodził się 20 marca 1951 w Szopienicach. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, na którym studiował w latach 1980-1986, gdzie obronił doktorat z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

23 listopada 1996 papież Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na stanowisko sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 1998-2007. pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Wszedł w skład Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Uczestniczył w działaniach Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, a także sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury KKK. Należał do komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999, a także był zaangażowany w przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. W 2006 r. był głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.

2 maja 2007 r. papieża Benedykta XVI mianował go ordynariuszem płockim.

W dniu 22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej, przyjął, jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: "Jesu, in Te confido - Deus Caritas est" - "Jezu, ufam Tobie - Bóg jest Miłością".