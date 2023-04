O 8 proc. rdr wzrosła liczba osób, które nie mają najniższej emerytury

Wzrosła liczba osób, które nie mają nawet najniższej emerytury - informuje we wtorek "Fakt", powołując się na najnowszy raport Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

"Fakt" przypomina, że emerytura minimalna to obecnie 1588,44 zł brutto. "To niewiele i aż trudno uwierzyć, że są osoby, które muszą się utrzymać za jeszcze mniejsze pieniądze. Jednak z ostatnich danych ZUS wynika, że w rok aż o 8 proc. wzrosła liczba osób z tzw. groszowymi świadczeniami. To seniorzy, w 80 proc. kobiety, którzy nie wypracowali stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do najniższego świadczenia i nie mają prawa do minimalnej emerytury" - czytamy w "Fakcie".

Gazeta zaznacza, że taki staż to obecnie 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. "Najniższa emerytura, jaką obecnie wypłaca ZUS, wynosi 1 grosz - otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składkę za jeden dzień pracy na umowie-zleceniu" - dodano.