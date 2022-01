O. Kazimierz Malinowski dyrektorem Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

O. Kazimierz Malinowski przejął obowiązki gwardiana i dyrektora Centrum św. Maksymiliana w podoświęcimskich Harmężach – podały w niedzielę służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej. Poprzedni gwardian, o. Krzysztof Janas, zmarł nagle 27 października ub.r.

Centrum św. Maksymiliana jest ośrodkiem pamięci i modlitwy, a zarazem wotum wdzięczności za życie, dzieło oraz ofiarę Maksymiliana Marii Kolbego. Prowadzą je franciszkanie oraz Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego. Podczas wojny w Harmężach istniał podobóz Harmense należący do KL Auschwitz.

"Kiedy Ojciec Prowincjał (o. Marek Gołąb - PAP) poprosił mnie, abym tutaj przyszedł, to nie ukrywam, że uczyniłem to ze względu na św. Maksymiliana, który jest ojcem mojego powołania. (…) Osobiście dotknęła mnie jego beatyfikacja, po której postanowiłem zostać Franciszkaninem. (…) To właśnie na tej ziemi dokonało się to niezwykłe świadectwo daru z siebie, daru miłości, które jest wobec całego świata dowodem, że miłość, która jest w Bogu, zwycięża każde zło. Maksymilian był świadkiem Boga podczas apelu" - powiedział o. Malinowski.

Kanoniczne wprowadzenie do parafii o. Malinowskiego odbędzie się 23 stycznia.

Diecezja poinformowała, że o. Malinowski urodził się 13 czerwca 1955 r. w Sanoku. Od 1975 do 1977 r. studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1977 r. przerwał studia i wstąpił do zakonu franciszkańskiego. Podjął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym (WSD) w Krakowie, które ukończył w 1984 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Od 1984 do 1986 r. posługiwał w parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy. W 1986 r. podjął studia teologii moralnej na KUL. W 1989 r. został wykładowcą teologii moralnej i etyki w WSD w Krakowie oraz objął stanowisko wicerektora. Przez dwie kadencje sprawował urząd prowincjała zakonnej prowincji krakowskiej.

Od 2005 do 2008 r. był przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Przy Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję konsultora w Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W 2016 r. został wybrany definitorem zarządu Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię oraz delegatem na kapitułę generalną.

O. Malinowski został gwardianem po tym, jak 27 października ub.r. w wieku 63 lat zmarł nagle o. Krzysztof Janas, który był proboszczem i gwardianem w Harmężach od sierpnia 2020 r.