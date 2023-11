O rotacyjności funkcji Marszałka Sejmu: To fundament do współpracy

Nikt nie używa określenia marszałek "rotacyjny", bo nie ma w tym nic niestałego - mówił w sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia europoseł PO Andrzej Halicki.

Gośćmi Programu Trzeciego Polskiego Radia byli w sobotę m.in. europoseł Andrzej Halicki (PO), wiceszefowa MRiT Olga Semeniuk-Patkowska (PiS) i minister w KPRP Małgorzata Paprocka.

Pytany o zamiar wprowadzenia do polskiego Sejmu instytucji tzw. rotacyjnego Marszałka Sejmu i o to czemu służy odpowiednik takiego rozwiązania w PE, Halicki odpowiedział: "Jest porozumienie polityczne między grupami, które na zasadzie równowagi, czyli współudziału, zamieniają się miejscami w połowie kadencji".

Halicki zaznaczył, że rozwiązanie to jest rutynowe i wpisane w regulamin. "Nikt nie używa określenia +rotacyjny+, bo nie ma w tym nic niestałego. Wręcz przeciwnie, buduje to stabilizację i stały fundament do współpracy wielu ugrupowań politycznych. Dotyczy to również wiodących stanowisk w Radzie Europejskiej" - wskazał.

Parlamentarne zasada współpracy dotyczy wielu państw europejskich

"Władza ustawodawcza przy konstrukcji wielopartyjnej, a w Parlamencie Europejskim wielu grup politycznych, jest wspólna i dlatego m.in. ta rotacja w połowie kadencji. Ursula von der Leyen również podlega takiej ocenie" - mówił.

Przekonywał, że zasada współpracy dotyczy wielu państw europejskich. "W Bułgarii i Rumunii mamy wymiany premierów" - wyjaśnił i ocenił, że jest to zbyt daleko idący wariant.

"Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację dot. parlamentu, skorzystanie z takie wzorca oznacza, że będziemy współpracować zgodnie" - oświadczył. Jak stwierdził, w sytuacji w której, koalicja ma kilka członów to zgoda, która określa współodpowiedzialność w dłuższym terminie jest pożądana.

Słychać także taki głos... "To nie jest dobry pomysł, by wprowadzać rotacyjność i przekładać schemat Brukseli na schemat Polski"

Do koncepcji krytycznie odniosła się Olga Semeniuk-Patkowska (PiS). "Nie będę nazywała tego rotacyjnością a zmiennością. Dziś Polska potrzebuje stabilności, a z tej koalicji wyłania się głos zdrowego rozsądku w postaci PSL" - mówiła.

"Poseł Urszula Pasławska (PSL) powiedziała, że to nie jest dobry pomysł, by wprowadzać rotacyjność i przekładać schemat Brukseli na schemat Polski" - wyjaśniła.

Jak mówiła, koalicja składająca się z wielu członów i bloków doprowadzi do destabilizacji sytuacji w kraju.

Oceniła, że rozmowy i przygotowywanie reform jest możliwe "z innego miejsca niż to, w którym trzeba pokazać, że jest się rotacyjnym". "To tylko kwestia wizerunkowa, która nie ma nic wspólnego z fundamentem merytoryczności i stabilności w państwie" - oświadczyła.

Z kolei prezydencka minister Małgorzata Paprocka podkreśliła, że jest to kwestia autonomii Sejmu. "Mimo wszystko, jest to absolutna nowość" - stwierdziła.

Polityczny maraton. Czekają nas wybory samorządowe, do Europarlamentu i prezydenckie

Przypomniała, że niezależnie od tego, czy zapis znajdzie się w umowie koalicyjnej, trzeba będzie go przegłosować. "Patrząc na to z perspektywy kalendarza wyborczego, bo czekają nas wybory samorządowe, do Europarlamentu i prezydenckie, myślę, że dzisiejsze deklaracje będą podlegać daleko idącej weryfikacji wraz z kolejnymi terminami wyborczymi" - oceniła i dodała: "Ciekawe, czy ktoś będzie chciał schodzić ze stanowiska drugiej osoby w państwie".

Przypomniała, że do Marszałka Sejmu należy zwoływanie posiedzeń i ustalanie porządku obrad Sejmu. Jednocześnie zaznaczyła, że nie jest to problem związany z pałacem prezydenckim. "Leży to w gestii posłów" - zakończyła.