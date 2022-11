O. Semeniuk o sytuacji na Śląsku: to społeczeństwo rozliczy osoby, które dokonały "rewolty" w sejmiku

Nie ma dziś ważniejszych tematów niż wiarygodność, ale również bezpieczeństwo i poczucie stabilności; osoby, które w sejmiku śląskim "dokonały rewolty" i przeszły do innej opcji politycznej, zostaną "rozliczone przez społeczeństwo" - mówi we wtorek w Studiu PAP wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Prawo i Sprawiedliwość straciło w poniedziałek większość w Sejmiku woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski" głosowali oni z dotychczasową opozycją, m.in. wybierając nowy zarząd województwa.

"Jest to sytuacja trudna, ciężka, ale nie ma takich rzeczy, z których się nie da wyjść. Natomiast już dla osób, które dokonały tej rewolty i tego przejścia do innej opcji politycznej i innej frakcyjności, to myślę, że to już społeczeństwo będzie z tego rozliczać. Podkreślam, dzisiaj nie ma ważniejszych tematów niż wiarygodność, ale również bezpieczeństwo i poczucie stabilności" - skomentowała Semeniuk we wtorek w rozmowie z PAP.PL.

Wiceszefowa rozwoju i technologii, odnosząc się do zachowania marszałka Chełstowskiego, powiedziała, że "pokora to cecha, która powinna przyświecać każdemu politykowi". Podkreśliła, że mamy w historii przykłady polityków, którzy przez "zmiany frakcji wyglądają na scenie politycznej nieco gorzej niż kilkanaście miesięcy temu". Dodała, że ma na myśli m.in. szefa Porozumienia Jarosława Gowina.

Semeniuk podkreśliła, że jej zdaniem "polityka i społeczeństwo" oczekują wiarygodności, która oznacza "jasne poglądy". "Te poglądy można oczywiście modyfikować, ale tak szybka zmienność, fluktuacja i przejście na druga stronę frakcji, w mojej ocenie nie jest możliwe".

PiS dysponowało większością w śląskim sejmiku od 2008 roku. Zdobyło ją, kiedy do PiS dołączył startujący z listy KO Wojciech Kałuża, który następnie objął stanowisko wicemarszałka.

