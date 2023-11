O. Semeniuk-Patkowska: w obozie opozycji występują różnice światopoglądowe na wysokim poziomie

W obozie szeroko rozumianej opozycji różnice światopoglądowe występują na wysokim poziomie - oceniła w poniedziałek w Sejmie posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska, odnosząc się do zapowiedzi złożenia przez Lewicę projektów w sprawie aborcji.

W poniedziałek w południe rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Przed posiedzeniem wybrane na nową kadencję posłanki Lewicy zapowiedziały, że wraz z początkiem nowej kadencji Sejmu złożą dwa projekty ustaw związane z liberalizacją przepisów aborcyjnych. Pierwszy dotyczy legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży bez podawania przyczyny. Drugi projekt zakłada depenalizację aborcji i pomocy w aborcji.

O ten temat była pytana w Sejmie posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska. "Zobaczymy, jakim fundamentem będzie to się cieszyło w tym obozie szerokorozumianej dzisiaj opozycji, bo widzę, że różnice światopoglądowe tam występują na wysokim poziomie" - powiedziała.

Pytana o zawarte w umowie koalicyjnej unieważnienie wyroku TK w sprawie aborcji, odpowiedziała, że opozycja próbuje "zniszczyć to, co jest fundamentem niezależności".

"Jest to przerażające, jak dzisiaj opozycja, która krzyczała o praworządności i konstytucji, zamierza - tak naprawdę jednym machnięciem miotły - próbować zniszczyć to, co jest fundamentem tej niezależności" - powiedziała posłanka PiS.

"Patrząc i sugerując się uśmiechami na twarzy Donalda Tuska, jego klakierów i wszystkich osób, które wokół niego dzisiaj występowały, nie mam złudzeń, że będzie to w sposób praworządny i konstytucyjny przeprowadzane" - dodała Semeniuk-Patkowska.

W świetle obecnych przepisów aborcja legalna jest w dwóch przypadkach - ciąży będącej następstwem gwałtu oraz w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Trzecia przesłanka legalności aborcji - gdy badania prenatalne wskazywały na duże prawdopodobieństwo poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu - została uznana za niezgodną z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2022 roku.