Obajtek: słowa, które padły w Pabianicach, powinny przekreślać Tuska jako uczestnika debaty publicznej

Słowa, które padły w Pabianicach, powinny przekreślać Tuska jako uczestnika debaty publicznej - napisał w poniedziałek na Twitterze prezes PKN Orlen. Odniósł się do słów przewodniczącego PO, który nazwał go "jednym z największych oligarchów Putina".

"Słowa, które padły w Pabianicach, powinny przekreślać Tuska jako uczestnika debaty publicznej. Nazwanie mnie +oligarchą Putina+ przez Tuska, który +układał się+ z Putinem na sopockim molo, to szczyt hipokryzji. To Tusk jako premier chciał +dialogu z Rosją taką, jaka ona jest+ - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen.

"Donald Tusk jako premier uzależniał Polskę od surowców ze wschodu - gdy oddawał władzę, prawie 100% ropy w Polsce pochodziło z Rosji, a po Polsce hulały mafie paliwowe. Dziś skutecznie uniezależniliśmy energetycznie Polskę od Putina - na co wy nie mieliście nigdy odwagi" - dodał Obajtek w kolejnym wpisie.

"Ktoś złośliwie, ale dość celnie zauważył, że być może pan Obajtek jest nietykalny, tak jak każdy oligarcha Putina, bo tak naprawdę, biorcą pod uwagę skalę tego, co robi pan Obajtek, on jest jednym z największych oligarchów Putina. Wiecie, ile wyniósł zysk netto, już po opłaceniu wszystkich podatków, Orlenu za ostatni kwartał roku, który minął, za trzy miesiące? Zysk netto - 16 mld zł" - powiedział szef PO podczas poniedziałkowego spotkania spotkaniu z wyborcami w Pabianicach (woj. łódzkie)

Jak mówił, "od wielu miesięcy Polacy płacą jedną z najwyższych cen w Europie na stacjach benzynowych, więc wy, kupując tę benzynę składacie się na zysk dla Orlenu i na możliwości zakupu ropy od Putina w roku, w którym trwa agresja rosyjska na Ukrainę". Tusk przedstawił również listę nieruchomości należących, jak mówił, do prezesa Orlenu Daniela Obajtka, obejmujący - jak wskazywał - m.in. dwa mieszkania w Myślenicach, działkę z domami letniskowymi w Kopalinie, działka z domem w Sasinie, rezydencję w Łężkowicach, działki w Lanckoronie czy apartament w Warszawie.

Tusk zauważył, że mieszkanie w stolicy "to jest najnowszy nabytek pana Obajtka". "Co ciekawe - zapłacił za ten ostatni apartament milion złotych mniej niż apartament był wystawiony na rynku dl zwykłych kupujących. Co ciekawsze, okazało się, że deweloper właściciel tego osiedla ma swoją tzw. akademię piłkarską, którą finansuje - kto? Orlen i Energa, która się stała częścią imperium zarządzanego przez pana Obajtka" - podkreślił przewodniczący PO.

Obajtek na TT zapewnił, że "jako jedyny prezes SSP ujawnił cały swój majątek, pokazał akty notarialne".

"Przy okazji - jako prezes Orlenu zarabiam dziś rocznie prawie o połowę mniej niż protegowany Tuska w czasach PO - J.Krawiec. Czy pan Tusk też ujawni swój majątek, także ten przepisany na żonę?" - napisał.

Wcześniej w poniedziałek biuro prasowe PKN Orlen poinformowało, że koncern nie podpisał w 2022 r., a tym bardziej w trakcie wojny na Ukrainie, żadnego kontraktu na dostawy rosyjskiej ropy.

Odniosło się w ten sposób do wpisu szefa klubu KO i wiceprzewodniczącego PO Borysa Budki.

"Pan Poseł Budka od wczoraj wprowadza opinię publiczną w błąd. Jednoznacznie dementujemy: Orlen nie podpisał w 2022 r., a tym bardziej w trakcie wojny na Ukrainie, żadnego kontraktu na dostawy rosyjskiej ropy" - przekazało w poniedziałkowej informacji na Twitterze biuro prasowe PKN Orlen.

W opublikowanym tam stanowisku koncern zwrócił się do szefa klubu KO i wiceprzewodniczącego PO o wycofanie z jego konta na Twitterze wcześniejszego komentarza. "Prosimy o usunięcie wpisu" - zaznaczyło biuro prasowe PKN Orlen, zamieszczając screen wcześniejszego wpisu posła Borysa Budki i opatrując go nagłówkiem "Stop Fakenews".