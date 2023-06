Obchody 160. rocznicy Bitwy pod Gruszkami w Puszczy Augustowskiej

Lokalne władze oraz miejscowa społeczność uczciła w czwartek 160. rocznicę Bitwy pod Gruszkami w Puszczy Augustowskiej, w której z Rosjanami w 1863 roku walczyło ok. 600 powstańców. Uroczystość odbyła się w lesie przy Mogile Powstańców Styczniowych.

W uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt osób: lokalne władze, leśnicy oraz parlamentarzyści, którzy złożyli kwiaty i znicze pod mogiłą jednego z powstańców styczniowych. Po przemówieniach odbył się apel pamięci i salwa honorowa.

Starosta augustowski Jarosław Szlaszyński przypomniał w przemówieniu, że Gruszki to szczególne miejsce, bo rozegrała się tam największa bitwa Powstania Styczniowego w 1863 roku.

Jak informuje IPN, zwycięska dla powstańców bitwa pod Gruszkami, do której doszło 28 czerwca 1863 roku w samym sercu Puszczy Augustowskiej była jednym z największych sukcesów militarnych oddziału płk Józefa Konstantego Ramotowskiego "Wawra". W jego szeregach znalazło się ok. 600 ludzi podzielonych na pododdziały kosynierów, strzelców i jazdy, którzy pokonali wojsko rosyjskie.

Po starciu powstańcy przenieśli się ok. 10 km dalej do rezerwatu przyrody Kozi Rynek, gdzie 29 czerwca rozłożyli obóz. Tam mieli odpoczywać i być bezpieczni. "To miejsce okazało się pułapką. Szpieg, Polak opłacony przez Rosjan, zdradził i doprowadził tam wroga. Oddział powstańczy pułkownika Wawra został rozbity" - powiedział starosta.

"Ta ziemia, ziemia augustowska jest ziemią patriotyczną, ziemią doświadczoną, bardzo boleśnie doświadczoną przez historię, ziemia, na której toczyły się walki w różnych okresach, choćby obława augustowska" - powiedział poseł RP Jarosław Zieliński. "Oni zginęli, żeby z ich walki wyrosła nasza niepodległość" - dodał Zieliński.

Wójt gminy Płaska Wiesław Gołaszewski powiedział, że obecna sytuacja w naszej części Europy sprawiła, że bezpieczna wschodnia Polska to ogromne wyzwanie. "To wyzwanie dla tych, którzy tutaj mieszkają, ale także wyzwanie dla elit politycznych. Warunki za naszą granicą są niebezpieczne. Dlatego musimy pamiętać o tych, którzy byli tutaj przed nami, byli, mieszkali i walczyli" - dodał Gołaszewski.

Instytut pamięci Narodowej w Białymstoku wydał w tym roku cykl folderów i znaczków pocztowych, które mają edukować i kultywować pamięć o powstańcach styczniowych. IPN informuje, że w trakcie dwuletnich zmagań z armią rosyjską doszło do ponad 1200 znaczących potyczek, w których wzięło udział 200 tys. osób. 20 tys. z nich zginęło, a ok. 35-40 tysięcy zostało wywiezionych w głąb Rosji. Rok 2023 został przez Sejm RP ustanowiony Rokiem Powstania Styczniowego.