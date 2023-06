Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Warszawie

W stołecznym Muzeum Więzienia Pawiak, z udziałem szefa UdSKiOR i ambasadora Izraela odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 83 lata temu pierwszy transport więźniów trafił do niemieckiego obozu Auschwitz.

"83 lata temu z tarnowskiego więzienia 728 obywateli Rzeczypospolitej zaangażowanych w niepodległościową działalność zostało przewiezionych do najstraszliwszego miejsca na ziemi, jakim był powstały w 1940 r. niemiecki obóz w Auschwitz. W rocznicę tego pierwszego transportu oddajemy hołd kilku milionom ludzi, Polaków i obywateli innych państwa podbitych przez niemiecką III Rzeszę, którzy trafili do tej piekielnej machiny zbrodni, jaka była instalowana na ziemiach polskich i nie tylko" - powiedział szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk podczas obchodów w Muzeum Więzienia Pawiaka w Warszawie.

"90 lat temu, w 1933 r. większość Niemców poparła szaleńczy plan Adolfa Hitlera zawarty w +Mein Kampf+ i tym samym utorowała mu drogę do rządów nie tylko w Niemczech, ale także w kolejnych państwach. Elementem tego planu było podzielenie narodów na te, które mają prawo do wolności i te, które skazano na zagładę. W tym szaleńczym planie nie było miejsca dla Żydów, Polaków, Romów i dla tych wszystkich, którzy cenili wolność" - wskazał.

"Ten szaleńczy plan odrzucił to, co przez wieki stanowiło fundament cywilizacji łacińskiej, na której zbudowano stary kontynent. Ta zbrodnicza ideologia zakładała, iż w imię imperialnych dążeń i podboju świata trzeba odrzucić miłość do drugiego człowieka, miłość bliźniego. Przez 12 lat Niemcy wdrażając ideologię w życie deptali, to co przez wieki było najświętsze - miłość i szacunek do drugiego człowieka" - podkreślił.

"Oddajemy hołd, którzy zostali zamordowani, chylimy też nisko głowy, przed tymi, którzy ocaleli i są wśród nas i niosą świadectwo tamtych dni, tak, aby nigdy nie została rozmyta odpowiedzialność i wskazanie, kto był katem, a kto - ofiarą" - przypomniał.

"W miejscu takim, jak Pawiak wznosimy okrzyk +Nigdy więcej!+. Deklarujemy się stać na straży tych wartości, które przed laty zostały podeptane. Na naszych oczach dzieją się zbrodnie dokonywane przez Rosję. Gdy mówimy +Nigdy więcej+ to chcemy, by nie było to puste wołanie" - dodał.

"Jestem zaszczycony, że mogę brać udział w tej ważnej uroczystości. Chcę powiedzieć o dwóch ważnych miejscach. Pierwsze z nich to więzienie na Pawiaku, w którym podczas wojny z rąk gestapo zginęło ok. stu tysięcy osób, w tym wielu Żydów. To ogromne więzienie, które znajdowało się w środku jeszcze większego więzienia - getta.

Polacy, którzy trafiali tu z Warszawy i innych miejsc, Żydzi z getta" - powiedział ambasador Izraela w Polsce dr Yacov Livne.

"W tym strasznym okresie, najciemniejszym czasie dla Polski i narodu żydowskiego, byliśmy tu razem i razem cierpieliśmy. Drugim miejscem, o którym chce dziś powiedzieć jest Auschwitz. Najpierw trafiali tam Polacy i inni więźniowie. Dopiero po czasie stał się potwornym obozem zagłady, w którym zamordowano ponad milion Żydów, tylko dlatego że urodzili się Żydami" - wskazał.

"Te dwa miejsca stały się dziś symbolem, w których polski i żydowski naród cierpiały podczas wojny. To miejsca, które przypominają, do czego może prowadzić sytuacja, gdy świat nie rozpozna zagrożeń" - podkreślił.

"Ile było tych ofiar? Tego nikt wiarygodnie nie policzył i nie policzy. Szacuje się, że tylko w samym Auschwitz zginęło półtora miliona ludzi różnych narodowości i wyznań. Szacunek należy się tym, którzy przeżyli obozowe piekło i są wśród nas. Przed nami pomnik Drzewa Pawiackiego, które konary są jak nagie ramiona milionów zgładzonych ludzi, którzy w przerażającej ciszy wołają do Boga. Konary tego drzewa to również ramiona ocalałych" - powiedział prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stanisław Zalewski.

Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Wiązanki złożono także pod pomnikiem Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

"Mówimy +Nigdy więcej!+ - nigdy więcej systemów politycznych odrzucających wartości, które przez wieki budowały i budują fundament naszej cywilizacji" - powiedział PAP szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady zostało uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.

14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz pierwszy transport więźniów politycznych złożony z 728 Polaków. Wśród nich byli więźniowie z południowych ziem okupowanej Polski, żołnierze Wojska Polskiego, członkowie organizacji podziemnych, młodzież gimnazjalna i studencka oraz niewielka grupka polskich Żydów. Dzień ten uznawany jest za początek funkcjonowania obozu.