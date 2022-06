Od września 2021 r. obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kolonii, półkolonii i obozów, a także rodzice mają obowiązek posługiwać się tym nowym wzorem.

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określono w załączniku do nowelizacji rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, podpisanej w lipcu 2021 r. przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Weszła ona w życie we wrześniu.

Karta kwalifikacyjna to dokument, który musi wypełnić każdy rodzic lub opiekun prawny przed wyjazdem dziecka na kolonie, półkolonie czy obóz. Obowiązuje tylko jeden jego wzór - obecnie nowy.

Karta składa się z kilku stron, zawiera sześć obszarów do wypełnienia. Jedną z nich wypełnia i podpisuje rodzic lub pełnoletni uczestnik. Rodzic powinien ją dokładnie wypełnić. Zawiera ona niezbędne dla organizatora wypoczynku informacje o dziecku, m.in. istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Podanie szczegółowych informacji o zdrowotnej sytuacji dziecka zobowiązuje organizatora do udzielenia mu potrzebnego wsparcia, w szczególności w sytuacji konieczności przyjmowania leków. W karcie rodzice powinni też podać informacje jak kontaktować się z nimi w razie potrzeby.

Nowy wzór karty jest dostępny w Dzienniku Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1548.

Po raz pierwszy nowym wzorem posługiwać się musieli rodzice i organizatorzy podczas tegorocznych ferii zimowych.