Obóz roboczy młodzieży na Grabarce - przygotowania do najważniejszego święta w sanktuarium

70 osób zgłosiło się na obóz roboczy młodzieży przygotowującej prawosławne sanktuarium na Św. Górze Grabarce k. Siemiatycz (Podlaskie) do uroczystości Przemieniania Pańskiego, które tradycyjnie odbędą się tam 18-19 sierpnia.

Grabarka - z małą cerkwią na wzgórzu i żeńskim klasztorem - to najważniejsze w Polsce prawosławne sanktuarium. Ma dla wiernych Cerkwi takie znaczenie, jak Częstochowa dla katolików. Przemienienie Pańskie jest głównym świętem obchodzonym w tym miejscu, uczestniczą w nim tysiące wiernych (co roku w minionych latach - od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób), również hierarchowie z kraju i zagranicy.

Organizatorem rozpoczętego w niedzielę obozu roboczego jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce (BMP), ale uczestniczą w nim nie tylko członkowie bractwa.

Główne zadania stojące przed młodzieżą, to uporządkowanie rozległego terenu sanktuarium, przygotowanie parkingów, gotowanie dla gości i pielgrzymów. Pieczone są prosfory (odpowiedniki opłatków w Kościele katolickim), których w czasie kilkudniowych uroczystości potrzeba zwykle kilkanaście tysięcy.

W czasie samych uroczystości młodzież będzie pełniła służbę porządkową; do jej zadań leży np. pomoc pielgrzymom w nalewaniu wody z cudownego źródła u podnóża góry, obsługa polowej kuchni, regulowanie ruchu aut na parkingach oraz pieszych pątników zdążających do cerkwi na szczycie wzgórza. Po obchodach uczestnicy obozu zajmą się sprzątaniem terenu sanktuarium. Znajdą też czas na codzienne modlitwy i udział w nabożeństwach.

Członek zarządu BMP i koordynator obozu roboczego Jakub Siemieniuk zaznaczył, że uczestnicy obozu przyjeżdżają na Grabarkę w różnym czasie; niektórzy na kilka dni w okresie przed uroczystościami, inni na same obchody religijne 18-19 sierpnia. "Pewnie w dniu święta dotrą również osoby z pielgrzymek, które się nie zapisały, ale chcą pomóc" - dodał.

Zapisało się też kilka młodych osób z Ukrainy, przebywających w Polsce; do nich skierowane było zaproszenie w mediach społecznościowych zredagowane po ukraińsku.

Jakub Siemieniuk podkreślił, że osoby, które będą brały udział w uroczystościach na Grabarce, do młodzieży ze służby porządkowej mogą zwracać się ze wszystkimi problemami czy niejasnościami. "Będziemy starali się im pomóc, żeby to święto przebiegło nie tylko modlitewnie, ale i jak najsprawniej organizacyjnie" - dodał.

Tradycja pielgrzymowania na Świętą Górę Grabarkę sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery. Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew.

Najliczniejsze pielgrzymki zaczęły przybywać tu po II wojnie światowej, gdy główne sanktuaria prawosławne (Poczajów, Żyrowice) znalazły się w granicach ZSRS. Największe tłumy wiernych zjawiają się na Grabarce właśnie w sierpniu, na uroczystościach Przemienienia Pańskiego. Wielu wiernych przynosi tam krzyże wotywne, ustawiane potem na wzgórzu. Są ich tam już tysiące.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, część wiernych przyjdzie na Grabarkę w pieszych pielgrzymkach, m.in. z Białegostoku, Sokółki i Jabłecznej. Planowana jest też np. rowerowa pielgrzymka z Warszawy.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma; szacunki hierarchów polskiej Cerkwi mówią o 450-500 tys. osób. Według danych GUS - uznawanych jednak przez hierarchów za niemiarodajne - w poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Danych ze spisu z 2021 roku jeszcze nie ma.