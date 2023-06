Obraz Ewy Juszkiewicz na aukcji Polswiss Art

„Scena polowania” – obraz gwiazdy młodego pokolenia malarzy, którym Ewy Juszkiewicz wygrała „Kompas młodej sztuki” w 2015 roku – będzie licytowany na Aukcji Dzieł Sztuki 6 czerwca w Domu Aukcyjnym Polswiss Art. Prace artystki od kilku lat biją rekordy w znanych, prestiżowych domach aukcyjnych na świecie.

Charakterystyczne dla twórczości Ewy Juszkiewicz (rocznik 1984) są surrealistyczne kobiece portrety inspirowane sztuką dawną, przy czym w miejscu twarzy malarka umieszcza zwoje materiału, bukiety kwiatów, muszle, liście lub inne formy ze świata przyrody. "Scena polowania", płótno z cenionego na świecie cyklu portretów kobiecych, który po raz pierwszy pojawia się na aukcji w Polsce, będzie licytowany od miliona złotych.

"Scena polowania" z 2014 r. to obraz, dzięki któremu Ewa Juszkiewicz w 2015 roku wygrała Kompas Młodej Sztuki. Artystka odwołuje się w nim do pierwowzoru - obrazu Antona Graffa z 1801 roku, przedstawiającego jego córkę, Caroline Susanne Graff.

Wskazuje na to zarówno sposób ujęcia postaci, jak i biała, odcinana pod biustem suknia oraz zakrywający ramiona szal. "Zamiast twarzy, malarka ukazuje fantazyjny bukiet, złożony z roślinności, wielokolorowych futer i piór zwierzyny łownej, zwieńczony ozdobną muszlą. (…) Czy przedstawiona modelka to kobieta do zdobycia niczym trofeum myśliwskie? Kandydatka na wydaniu? Surrealistyczna maska rodzi pytania o celowość artystycznego zabiegu i wywołuje napięcie związane z niepewnością i ciekawością, co się za nią kryje" - taka charakterystyka płótna widnieje w katalogu.

"Uważam, że maska daje nam więcej możliwości wypowiedzi, ponieważ uwalnia nas z konwencji, które przylgnęły do naszego życia" - zaznacza w jednym z wywiadów w berlińskiej prasie Ewa Juszkiewicz.

"Mamy nadzieję, że licytacja zgromadzi międzynarodową publiczność. Mając dobre rezultaty w promocji klasyków polskiego malarstwa, mistrzów XIX wieku i mistrzów powojennej awangardy czekaliśmy od lat na gwiazdę nowego pokolenia. Na nowe nazwisko, które zelektryzuje. Ewa Juszkiewicz, która w fenomenalny sposób buduje swoją karierę jest obecnie tym polskim nazwiskiem na arenie międzynarodowej. Jej kariera nie jest bez znaczenia dla setek młodych artystów, tutaj, w kraju. To jest przede wszystkim wielka inspiracja" - zaznacza w rozmowie z PAP Iwona Buchner-Grzesiak prezes Domu Aukcyjnego Polswiss Art.

Szokujące i tajemnicze obrazy Ewy Juszkiewicz znajdują się już w najlepszych światowych galeriach jak reprezentujące ją Gagosian i Almine Rech.

"Ewa ma unikatowy styl, pokazujący uwielbienie dla klasycznego portretu. W jej pracach jest wiele artystycznego rodowodu. Jest bardzo skrupulatna, jeśli chodzi o detal, używa eleganckich, przyjemnych dla oka elementów, te fantazyjne kompozycje są w tańcu, w ruchu, pokazują esencję kobiecości" - charakteryzuje twórczość malarki Freja Harrell dyrektor nowojorskiej Gagosian Gallery reprezentującej artystkę.

Ewa Juszkiewicz jest obecnie jednym z najgłośniejszych nazwisk polskiej sztuki współczesnej i to na arenie międzynarodowej. Artystka od kilku lat bije rekordy w najbardziej prestiżowych domach aukcyjnych na świecie, a jej praca "Portrait of a Lady (After Louis Leopold Boilly)" z 2019 r. wzbudziła niezwykłą sensację w maju 2022 roku, osiągając w nowojorskim Christie's wynik niemal 7 mln złotych.

Pochodząca z Gdańska malarka obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Studiowała na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, broniąc w 2009 roku dyplom u Macieja Świeszewskiego. Rok później rozpoczęła doktorat na akademii w Krakowie. Tam też w Otwartej Pracowni w 2011 r. została zorganizowana jej pierwsza indywidualna wystawa, na której zaprezentowała ekspresyjne, turpistyczne wizerunki kobiet i dzieci. Podejmując wątek piękna i brzydoty, przedstawiała swoje postacie w pewnej deformacji, często bez twarzy - zasłonięte włosami, zamaskowane, tajemnicze, a nawet demoniczne.

Młoda artystka może pochwalić się wieloma ważnymi nagrodami i wyróżnieniami. Jest m.in. laureatką Grand Prix 41. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2013" i 5. Kompasu Młodej Sztuki (2015), a także finalistką the Vordemberge-Gildewart Foundation Award w 2018 r.

W 2014 r. znalazła się również na liście "100 Artists of Tomorrow", opublikowanej przez angielskiego kuratora Kurta Beers. Jej prace są częścią wielu znaczących kolekcji np. takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Zachęta Olsztyn czy Bielska Gallery BWA.

Reprodukcja "Sceny polowania" znajduje się na okładce katalogu Aukcji Dzieł Sztuki, która odbędzie się 6 czerwca w Domu Aukcyjnym Polswiss Art. Obok pracy Ewy Juszkiewicz licytowanych będzie blisko siedemdziesiąt obiektów.