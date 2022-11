Obywatele Ukrainy w polskich szpitalach: analiza badaczy WUM

Opieka nad dziećmi poniżej 5 roku życia, kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu lub chorymi na nowotwory oraz mężczyznami po urazach i zatruciach - to wybrane przyczyny hospitalizacji obywateli Ukrainy w polskich szpitalach. Przeanalizował je zespół naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdaniem naukowców z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pracujących pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Nitsch-Osuch badania mają znaczenie dla przystosowania systemów ochrony zdrowia innych krajów europejskich do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych związanych z masowym napływem migrantów i uchodźców wojennych.

Jak poinformowała w imieniu zespołu Katarzyna Lewtak, w polskich szpitalach od początku 2014 roku do połowy roku 2022 leczyło się 8,5 tys. obywateli Ukrainy. Przed oficjalnym wybuchem wojny (24 lutego 2022) najczęściej hospitalizowane były dzieci w wieku do 5 lat oraz osoby dorosłe w wieku 20-35 lat. Zaś po wybuchu wojny - dzieci poniżej 5. roku życia.

Dzieci przyjmowano na badania, obserwacje, prowadzona była opieka nad nimi w okresie noworodkowym i obserwacja stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym.

Głównymi przyczynami pobytów dzieci i młodzieży w szpitalu po wybuchu wojny były choroby zakaźne i pasożytnicze, na drugim miejscu pod względem częstości - choroby układu oddechowego.

Wśród osób dorosłych kobiety najczęściej wymagały hospitalizacji z powodu ciąży, porodu i połogu, na drugim miejscu - z powodu nowotworów. Mężczyźni najczęściej trafiali do polskich szpitali z powodu urazów, zatruć i skutków działania innych czynników zewnętrznych, a także z powodu chorób układu krążenia.

Przyczyny hospitalizacji (z wyłączeniem hospitalizacji psychiatrycznych) przedstawiono w artykule w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health. Link do publikacji źródłowej: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/20/13350

Analizę przeprowadzono na podstawie danych z Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej prowadzonego w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego

PZH - PIB.

Jest to już drugie opracowanie dotyczące problemów zdrowia publicznego w związku z migracją zarobkową oraz napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, powstałe w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM we współpracy z naukowcami z NIZP PZH-PIB oraz Instytutu Medycyny Wsi.

Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92158%2Copieka-medyczna-nad-uchodzcami-wyzwanie-dla-zdrowia-publicznego.html