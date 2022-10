Ochrona starych drzew elementem troski o klimat

Ochrona starych drzew to ważny element dbałości o klimat – piszą biolodzy na łamach „Trends in Ecology & Evolution”.

Stare drzewa, liczące setki, a nawet tysiące lat, to niezwykle ważny element ekosystemu. Odgrywają one dużą rolę w zachowaniu bioróżnorodności i stabilności środowiska.

"Stare drzewa to wyjątkowe habitaty, dzięki którym chronione są zagrożone gatunki, ponieważ drzewa przyczyniają się do spowolnienia zmian klimatu" - piszą naukowcy, Gianluca Piovesan z uniwersytetu w Viterbo (Włochy), Charles H. Cannon z Center for Tree Science (Lisle, USA) i inni.

Drzewa potrafią być również pojemnymi magazynami dwutlenku węgla oraz punktami węzłowymi połączeń mikoryzowych, czyli symbiotycznej relacji z podziemnymi grzybami, która dostarcza roślinom wielu składników odżywczych. Symbioza z grzybami pomaga zredukować suszę w suchym środowisku.

Naukowcy proponują dwutorowe podejście do ochrony sędziwych drzew: po pierwsze, ochronę poprzez rozmnażanie, a po drugie, całkowitą ochronę połączoną z przywracaniem lasom procesów naturalnych.

Badacze uważają, że należy dokumentować i monitorować stare drzewa nie tylko w lasach, ale również w parkach i na innych obszarach przestrzeni miejskiej. Ich kondycja dużo mówi o stanie lokalnego środowiska. Zdaniem naukowców należy zaprząc do tego najnowocześniejsze technologie.

"Wołamy o międzynarodowe wysiłki w celu zachowania tych ośrodków bioróżnorodności i stabilności" - piszą.

