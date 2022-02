Ociepa: Od wielu dni trwały konsultacje techniczne z Ukrainą dotyczące pomocy wojskowej

Od wielu dni trwały konsultacje techniczne z Ukrainą dotyczące pomocy wojskowej dla tego kraju - powiedział we wtorek w porannym wywiadzie dla TVN24 wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

W poniedziałek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że Polska zadeklarowała przekazanie Ukrainie kilkudziesięciu tysięcy sztuk amunicji, w tym pocisków przeciwlotniczych, które mają służyć obronie, nie atakowi. Podkreślił, że decyzja rządu została podjęta w ścisłej współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Już wiele dni temu minister obrony Mariusz Błaszczak wysłał listy do swojego odpowiednika z deklaracją pomocy i od wielu dni trwały konsultacje o charakterze technicznym" - powiedział wiceszef MON. "Po prostu Ukraina najpierw musiała powiedzieć czego od nas oczekuje i my mogliśmy na tę prośbę odpowiedzieć" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że to wrażliwa sprawa i obraz medialny nie oddaje jej całości.

"Polski rząd był jednym z pierwszych, którzy tak mocno wsparł rząd ukraiński. Zadeklarowaliśmy, że jesteśmy gotowi pomóc Ukrainie tak, jak to będzie tylko potrzebne" - powiedział.

Pytany, dlaczego wcześniej nie mówiono o pomocy dla Ukrainy powiedział, że "takie zapadły decyzje polityczne, by poinformować o tej kontrybucji, dopiero wówczas, gdy zostanie uzgodniony jej kształt i zakres ze strony ukraińskiej".

Wiceminister pytany, czy polski rząd zamierza wysłać jeszcze coś na Ukrainę - broń ofensywną lub doradców wojskowych, stwierdził, że są tam nasi doradcy. "Mamy ileś formatów (współpracy z Ukrainą), tam nasi wojskowi są obecni, ale jest to zupełnie coś normalnego i nie zwiększanego w związku z tą presją militarną, którą mamy" - powiedział. "Natomiast to, czy wyślemy coś jeszcze to jest niewykluczone i zależy od zapotrzebowania strony ukraińskiej" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że oprócz wsparcia w postaci amunicji na tym poziomie wiedzy jaki ma - bo są jeszcze rozmowy o charakterze wojskowym, technicznym - na szczeblu politycznym na razie nie zwrócono się o jakąś inną dodatkową pomoc.

Celem tej kontrybucji jest wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy w obliczu ryzyka agresji - podkreślił.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.