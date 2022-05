Ociepa: Polacy będą dumni z pomocy, jakiej udzielają Ukrainie

Skala polskiej pomocy dla Ukrainy jest bezprecedensowa. To wsparcie leży również w naszym interesie - mówi weekendowemu "Magazynowi Polska Times.pl" wiceminister obrony narodowej, lider OdNowy Marcin Ociepa.

Ociepa pytany był m.in. o to, czy jest jeszcze coś, co może powtrzymać Putina, czy sankcje okazały się nieskuteczne. Jak stwierdził wiceminister, naszym obowiązkiem jest zwiększenie kosztów agresji rosyjskiej na Ukrainę - i tych wojskowych, gospodarczych, jak i politycznych. "Rosja musi być wykluczona z grona państw, które biorą udział w normalnych stosunkach międzynarodowych tak długo, dopóki się nie wycofa całkowicie z Ukrainy" - uważa wiceminister obrony narodowej.

W ocenie wiceszefa MON, "nie powinniśmy teraz w ogóle szczegółowo informować o wsparciu Ukrainy".

Jak wskazał Ociepa w rozmowie z magazynem, "z całą pewnością wspieramy Ukrainę na wielu płaszczyznach, odpowiadając zawsze na prośbę o zapotrzebowanie strony ukraińskiej".

"Mogę tylko tyle powiedzieć, że skala pomocy jest bezprecedensowa" - powiedział. Dodał, że kiedy wojna się skończy i "będziemy mogli ujawnić wszystko, to gwarantuję, że Polacy będą ze swojego państwa i rządu dumni".

Ociepa zaznaczył, że każde wsparcie, które udzielamy Ukrainie jako świat Zachodu - jest także w naszym interesie. "Ukraińcy walczą za nas z naszym najbardziej agresywnym i zmilitaryzowanym rywalem, jakim jest antyeuropejska Rosja" - powiedział magazynowi.

Według niego bierność wolnego świata wobec agresji jednego dyktatora zachęci kolejnych. "Musimy wysłać mocny sygnał dla całego świata, do innych dyktatur, że używanie siły się nie opłaca" - wskazał. Dodał, że powrót do biznesu z Rosją, taką, jaką ona jest dzisiaj, "to jest finansowanie kolejnej agresji na kolejne państwa".