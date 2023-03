Ociepa: zwycięstwo Ukrainy ma dla Polski fundamentalne znaczenie

Zwycięstwo Ukrainy ma dla bezpieczeństwa Polski fundamentalne znaczenie – powiedział w Radiu Wrocław wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Dodał, że kluczowe jest też budowanie silnego państwa, ponieważ – jak mówił – „słabi padają pierwsi ofiarą”.

Wiceszef MON pytany był w czwartej na antenie Radia Wrocław o rozbicie rosyjskiej siatki szpiegowskie w Polsce. Według RMF FM funkcjonariusze ABW zatrzymali w tej sprawie sześć osób. "Tego typu przypadków może być więcej. Przestrzegaliśmy przed tego typu scenariuszem. Byliśmy na niego gotowi. Możemy być dumni z państwa polskiego, że zareagowało prawidłowo" - mówił Ociepa.

Wiceminister dodał w tym kontekście, że dla bezpieczeństwa Polski zwycięstwo Ukrainy na fundamentalne znaczenie. "Rosja zastrasza, zastraszała przez lata świat, próbuje zastraszyć teraz. Natomiast nie ma innej drogi niż budowa silnego, odpornego państwa, które będzie stawiać czoła takim zagrożeniom. Słabi, tego uczy historia, padają pierwsi ofiarą. Ci, którzy się najbardziej boją, ci pierwsi stają się ofiarami ataków, dlatego my się nie tylko nie boimy, ale pokazujemy skuteczność naszych służb" - mówił Ociepa.

Wiceminister pytany był również o liczebność i siłę polskiej armii. "My określiliśmy ten pułap na poziomie 300 tysięcy. Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że pierwszym warunkiem bezpieczeństwa jest własna armia. Drugim sojusze międzynarodowe i to jest nasz drugi filar, na którym opieramy nasze bezpieczeństwo, ćwicząc interoperacyjność z naszymi sojusznikami" - mówił. Dodał, że dziś na terytorium Polski jest ponad 12 tys. żołnierzy z innych państw NATO.

Wiceminister wskazał też, że tegoroczny budżet obrony Polski wynosi od 140 do 150 mln zł. "Dokonuje się modernizacja polskiej armii, na miarę tylko porównywalną z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. My zakupiliśmy zarówno nowoczesne samoloty F-35, czyli wielozadaniowe myśliwce 5. generacji, zarówno samoloty FA-50 z Korei, ale też czołgi Abramsy amerykańskie, koreańskie K2, armatohaubice K9. Oczywiście bardzo mocno inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy. Tutaj są Kraby, drony, Pioruny, no wiele takich systemów uzbrojenia, które nawet trudno zliczyć" - wyliczał Ociepa.