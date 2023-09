Od 15 września Festiwal Nauki w Warszawie

"Nauka to podróż w przyszłość" - to hasło 27. edycji Festiwalu Nauki, który rozpocznie się 15 września w Warszawie. Publiczność ma do wyboru kilkaset imprez popularnonaukowych. Na wybrane wydarzenia obowiązują zapisy.

W ramach festiwalu odbędą się wykłady, wystawy, lekcje, gry edukacyjne. Otwarte drzwi do instytucji badawczych pozwolą uczestniczyć w codziennym życiu naukowców i poznania nauki wszystkimi zmysłami. Zainteresowani, którym nie uda się dotrzeć na miejsce, będą mieli szansę uczestnictwa w niektórych wydarzeniach online.

Zaplanowano m.in. debaty o tożsamości płciowej, kłamstwach A.I. i żywności 4.0.

Uniwersytet Warszawski - jeden ze współzałożycieli festiwalu - jak co roku organizuje wiele spotkań, wykładów i warsztatów. Wśród nich są m.in.: debata o współczesnych środkach przekazu, praktyczne zajęcia z krystalizacji białka, filozoficzne kalambury, pokaz sond kosmicznych czy zwiedzanie warszawskiego cyklotronu albo katakumb Pałacu Staszica.

Z kolei Politechnika Warszawska zaprasza m.in. na Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, gdzie będzie można usiąść za sterami symulatora lotu i spróbować swoich sił w symulatorze szybowca, który - jak zapewnia uczelnia - daje bardzo realistyczne wrażenia.

Współorganizatorami tradycyjnego już święta nauki są również: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet SWPS oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Również pracownicy i studenci innych stołecznych uczelni, instytucji i ośrodków naukowych wezmą udział w popularnonaukowych spotkaniach z każdym zainteresowanym - w różnych grupach wiekowych i niekoniecznie wymaganym zaawansowaniu w poruszanej tematyce. Laicy mile widziani. Wydarzenia odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach seminaryjnych i doświadczalnych.

Program wszystkich wydarzeń i formularze zapisów na spotkania o ograniczonej liczbie miejsc dostępny jest na stronie Festiwalu Nauki: https://festiwalnauki.edu.pl/program

Główne debaty i ważniejsze spotkania festiwalowe będą rejestrowane, a także udostępniane za pośrednictwem kanału YouTube festiwalu. Pierwsza z debat będzie dotyczyła tworzenia dezinformacji poprzez niektóre mechanizmy sztucznej inteligencji, takie jak modele generatywne. Czy jesteśmy wobec takiej dezinformacji bezradni? - o tym na spotkaniu "Stare chwyty, nowe metody - jak wykorzystać sztuczną inteligencję, aby oszukiwać i nie dać się oszukać" w piątek 15 września o godz. 18.00.

Czym polecimy na Marsa? Jakie będą pierwsze działania ludzi po wylądowaniu na Czerwonej Planecie? Czy udział w misji da prawo własności do części planety? - na te pytania odpowiedzą uczestnicy debaty pod patronatem Dr Ireny Eris S.A., zaplanowanej na sobotę, 16 września na godz. 17.00.

O populizmie - czym jest i skąd się bierze, a także po czym możemy go poznać i czy jest to śmiertelna choroba demokracji, czy raczej mechanizm jej odnowy - rozmawiać będą uczeni z różnych dziedzin nauk społecznych podczas niedzielnej debaty, która rozpocznie się 17 września o godz. 17.00.

Debata o wyzwaniach związanych z koniecznością produkcji żywności dla coraz liczniejszej populacji w taki sposób, aby równocześnie była ona przyjazna dla środowiska - zatytułowana "Żywność 4.0 - co będą jeść nasze wnuki" odbędzie się w piątek 22 września o godz. 18.00.

"Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowaniach orientacji seksualnej i tożsamości płciowej" obiecują wyjaśnić uczestnicy debaty organizowanej w sobotę 23 września o godz. 17.00.

Debata o współczesnych środkach przekazu zatytułowana "Media społecznie (nie)odpowiedzialne" planowana jest na niedzielę 24 września, godz. 17.00. Eksperci zastanowią się, czy w obecnych trudnych i niestabilnych czasach można jeszcze mówić o odpowiedzialności i wiarygodności mediów i jaka jest rola dziennikarzy we współczesnym świecie.

Cykl debat głównych zamknie dyskusja pod hasłem "Nowy kwantowy świat", gdzie omówione zostaną zjawiska kwantowe używane w praktyce - np. przy przesyłaniu informacji i w kryptografii. Podczas debaty, organizowanej w ostatnim dniu festiwalu, w piątek 29 września, wręczona zostanie nagroda Złotej Róży za najlepszą książkę popularnonaukową ostatnich 12 miesięcy.

Poza dyskusjami specjalistów na bieżące tematy, wybrane przez Radę Programową, w programie Festiwalu Nauki znalazły się Dni Nauki - cykl spotkań organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego (16 września), Uniwersytet SWPS (17 września) i UW (24 września), wieczory z nauką - spotkania odbywające się po godz. 19.00, liczne wydarzenia specjalne, spotkania całodniowe, do których można dołączyć w dowolnej chwili ich trwania oraz szczególne spotkania dla dzieci i młodzieży, w tym lekcje festiwalowe kierowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich, przede wszystkim znajdujących się w Warszawie (obowiązuje wcześniejsza rejestracja).

Festiwal Nauki od lat prezentuje pracę naukowców, wyniki i metody ich badań, a także osiągnięcia w ramach różnych dyscyplin naukowych - od fizyki, poprzez biologię, archeologię, po filozofię czy historię sztuki. Organizatorów łączy przekonanie, że o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze odkrycia; również po to, by zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego rozwoju nauki w Polsce. Finansowanie budżetowe nauki było i jest niskie, jest w nim wciąż zbyt niski wkład funduszy prywatnych przedsiębiorców i korporacji. Stąd niezmienne od początku hasło: "Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję" - piszą organizatorzy na stronie festiwalu.

