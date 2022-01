Od nowego roku wnioski o 500 plus tylko do ZUS

Od stycznia obsługę "500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie online, a pieniądze są wypłacane na konto bankowe.

"Dostosowujemy +program Rodzina 500 plus+ do oczekiwań i potrzeb rodziców. Już dziś zdecydowana większość wniosków o przyznanie świadczenia składana jest przez internet, a wypłata 500 plus odbywa się przelewem na konto" - wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zapewniła, że ci rodzice, którzy po zmianach będą potrzebowali pomocy w złożeniu wniosku online, będą mogli liczyć na wsparcie.

Istota programu "Rodzina 500 plus" pozostaje ta sama. Będzie to nadal program powszechny, a ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny.

"Wszyscy rodzice powinni pamiętać też o tym, że od lutego 2022 roku ruszy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r." - przypomniała minister Maląg.

Według danych MRiPS od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500 plus do rodzin trafiło 175 mld złotych. Wsparciem objętych jest ok. 6,5 mln dzieci.

"Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego" - podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.

Stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r.

"Osoby, które obecnie otrzymują świadczenie z gminy lub powiatu, nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. Do maja 2022 r. świadczenie będzie wypłacać ten sam podmiot. W sprawach dotyczących świadczeń przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego nadal należy kontaktować się z pracownikami organu, który przyznał dane świadczenie. Przyznane uprawnienia są w pełni zachowane" - zapewniła szefowa Zakładu.

Z uwagi, że od stycznia wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej, ZUS oświadczył, że zapewni wszystkim zainteresowanym taką możliwość. Każda osoba - jak podkreślono - będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu tych dokumentów.