Od początku roku Muzeum Gdańska odwiedziło prawie 400 tys. zwiedzających

Do końca września 2023 roku oddziały Muzeum Gdańska odwiedziło blisko 400 tys. zwiedzających. Liczba wejść do oddziałów miejskiej instytucji kultury jest wyższa o 18 proc. niż w ubiegłym roku - podał we wtorek w komunikacie rzecznik muzeum dr Andrzej Gierszewski.

Dyrektor Muzeum Gdańska dr hab. Waldemar Ossowski, cytowany w komunikacie podkreślił, że początek roku i lato należą do jednych z najbardziej udanych w ponad 50-letniej historii muzeum. "Oddziały Muzeum Gdańska odwiedziło dotychczas 396 079 osób, to prawie 60 tys. zwiedzających więcej niż w roku ubiegłym" - wyliczył.

Zaznaczył, że jest to zasługa szeregu ciekawych wystaw czasowych oraz konsekwentnego rozwoju oferty Muzeum Bursztynu. "Z wystaw czasowych największą popularnością cieszyły się twórczość i prace Wojciecha Siudmaka, które prezentowaliśmy w Ratuszu Głównego Miasta do 15 sierpnia oraz wystawa +Bursztyniarstwo kurpiowskie w Muzeum Bursztynu+" - powiedział Osssowski.

Liczące 9 oddziałów Muzeum Gdańska przez cały rok udostępnia do zwiedzania 5 oddziałów, tj. Muzeum Bursztynu, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena oraz Muzeum Poczty Polskiej. W sezonie letnim były również czynne Muzeum Nauki Gdańskiej, Kuźnia Wodna w Oliwie oraz Wartownia nr 1 na Westerplatte.

Jak podał rzecznik gdańskiego muzeum dr Andrzej Gierszewski, obecnie w oddziałach Muzeum Gdańska można zobaczyć szereg wystaw czasowych, z czego dwie prezentowane są w Ratuszu Głównego Miasta, tj. "O tych, co upomnieli się o Gdańsk" oraz "Miasto Romantyków". W Muzeum Bursztynu z kolei w grudniu będzie można zobaczyć wzornictwo firmy S&A, jednej z największych polskich firm bursztynniczych.

"Na sezon jesienno-zimowy przygotowaliśmy dla mieszkańców równie ciekawe propozycje. W listopadzie udostępnimy wystawę Doroty Nieznalskiej, która w duchu herstorii, skupiając się na ofiarach, stawi wyzwanie legendzie seryjnego mordercy Skorpiona. Na początku grudnia zaprezentujemy malarstwo Olgi Boznańskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Obie wystawy będą prezentowane w Ratuszu Głównego Miasta" - wyjaśnił cytowany w komunikacie dyrektor Ossowski.