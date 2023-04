Od początku wojny łączna wartość wsparcia Caritas dla uchodźców z Ukrainy to ponad 597 mln zł

Od początku wojny łączna wartość wsparcia Caritas dla Ukrainy i uchodźców wyniosła 597 mln zł. W lutym ruszył pilotaż programu poszerzającego działalność Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom w pięciu diecezjach. Programem Rodzina Rodzinie objęto 600 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej.

W tym roku Caritas planuje programem objąć kolejnych 500 rodzin (ok. 1500 osób) z diecezji charkowsko-zaporoskiej.

Od początku wojny, czyli od 24 lutego 2022 r., Caritas Polska zebrała 150 mln zł na pomoc Ukrainie. Oprócz tego, organizacja uzyskała również wsparcie od caritas diecezjalnych.

W związku z kryzysem po 24 lutego, organizacja uruchomiła 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, w których wsparcie w znalezieniu pracy, mieszkania czy kontaktach z urzędami otrzymało 180 tys. osób, a 6,5 tys. uczy się języka polskiego.

W lutym br. Caritas Polska rozpoczęła projekt wsparcia Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, we współpracy z wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR). Jest to urząd ONZ upoważniony do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań, mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie.

Pilotaż potrwa do grudnia br. i będzie realizowany w pięciu centrach we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Realizacja projektu wyniesie 10 mln zł" - poinformowała PAP Caritas Polska.

Celem pilotażu, jest "poszerzenie działań w CPMiU, w tym m.in. udzielanie pomocy prawnej cudzoziemcom w bardziej skomplikowanych sytuacjach, utworzenie zespołów mobilnych, które będą udzielały wsparcia cudzoziemcom poza siedzibą centrum, zapewnienie pomocy psychologicznej dla pracowników centrów, oraz stworzenie bazy danych mieszkań, w których mogliby zamieszkać uchodźcy z Ukrainy". "Jeśli pilotaż się uda, wówczas projekt będzie rozwijany w tych diecezjach w kolejnych miesiącach" - przekazała organizacja.

Od początku wojny 31 tys. wolontariuszy Caritas pomagało uchodźcom z Ukrainy na terenie całej Polski, w tym 1300 na granicy.

We współpracy z Caritas Norwegia organizacja wesprze finansowo najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy, a wiec seniorów oraz osoby z niepełnosprawnością. Rząd norweski, za pośrednictwem Caritas Norwegia, przekazał na ten cel 3,8 mln zł

Dotychczas pomoc otrzymało 405 tys. osób starszych, a 4 tys. dzieci wyjechało na wypoczynek w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas, zaś przed rozpoczęciem roku szkolnego organizacja przekazała najmłodszym 4 tysiące plecaków z przyborami szkolnymi.

Dzięki wsparciu Caritas Austria, we wszystkich Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Polsce pomoc psychologiczną otrzyma 2 tys. dzieci pochodzenia ukraińskiego do 18 roku życia. Na ten cel przekazano 900 tys. zł.

Zgodnie z założeniami programu, w większości ośrodków zostanie na stałe zatrudniony psycholog oraz wprowadzone zostaną różne formy terapii emocjonalnej w postaci np. zajęć plastycznych, zajęć ze specjalnie przeszkolonymi zwierzętami, animacji, warsztatów oraz wyjazdy o tematyce psychologicznej, czyli odpoczynek połączony z przepracowywaniem konkretnych emocji i zachowań.

W październiku 2022 r. Caritas Polska, we współpracy z siostrzaną organizacją Caritas-SPES, uruchomiła program Rodzina Rodzinie, adresowany do rodzin, które zdecydowały się pozostać w Ukrainie. Caritas przekazuje bezpośrednią pomoc gotówkową najbardziej potrzebującym rodzinom. Wartość wsparcia to ok. 2400 hrywien na osobę (ok. 300 zł miesięcznie).

W ciągu kilku miesięcy działania programu objęto pomocą 650 rodzin, czyli około 1300 osób, w diecezji kijowsko-żytomierskiej. W tym roku Caritas Polska planuje rozszerzenie programu na region Charkowa we wschodniej Ukrainie. Pomoc dotrze do kolejnych 500 rodzin (ok. 1500 osób) z diecezji charkowsko-zaporoskiej, przez którą przebiega obecnie linia frontu i która szczególnie ucierpiała w wyniku ostrzałów i blackoutów.

Program można wesprzeć dokonując wpłaty przez stronę caritas.pl/ukraina oraz caritas.pl/rodzina, wpłacając dowolną kwotę na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384(z dopiskiem UKRAINA) lub wysyłając SMS o treści UKRAINA pod numer 72052 (2,46 zł z VAT).