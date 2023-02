Od początku wojny wartość pomocy Caritas dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju wyniosła 597 mln zł

Od początku wojny Caritas Polska pomogła 2 mln uchodźców z Ukrainy. Łączna wartość wsparcia dla Ukrainy i uchodźców wyniosła 597 mln zł. Od października ub.r. programem Rodzina Rodzinie objęto 620 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej. Wraz z Caritas-SPES otworzono 16 Punktów Ciepła i Nadziei w największych miastach Ukrainy.

Dyrektor Caritas Polska w komunikacie przekazanym w środę PAP powiedział, że od początku wojny w Ukrainie - 24 lutego 2022 r. - organizacja pomogła 2 mln uchodźcom z tego kraju. Zastrzegł, że "ta liczba osób będzie jeszcze większa, jeśli włączymy w nią pomoc na granicy, która była organizowana od pierwszych dni wojny".

Dodał, że Caritas Polska i Caritas diecezjalne przekazały uchodźcom w Polsce 3,9 mln paczek żywnościowych. "254 tys. osób skorzystało z pomocy administracyjno-prawnej, a 64 tys. osób z pomocy psychologicznej" - czytamy w komunikacie.

W związku z kryzysem Caritas uruchomiła 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, w których wsparcie w znalezieniu pracy, mieszkania czy kontaktach z urzędami otrzymało 180 tys. osób, a 6,5 tys. uczy się języka polskiego.

"Łącznie przez ostatni rok Caritas w Polsce przekazała pomoc rzeczową i finansową o wartości 337 mln zł" - przekazała organizacja. Natomiast "na Ukrainę trafiły transporty humanitarne z całej Polski o wartości ponad 260 mln zł". "Nieustannie wysyłamy przez granicę dostawy artykułów spożywczych, środków higienicznych, leków, zaopatrzenia medycznego, generatorów prądu" - dodał ks. Iżycki.

W ramach programu "Paczka Dla Ukrainy", Caritas przygotowała 83 tys. pakietów zawierających żywność z długim terminem przydatności do spożycia (m.in. makaron, herbata, konserwy) oraz artykuły higieniczno-kosmetyczne (np. mydło, pasta do zębów, plastry opatrunkowe). "Każda z paczek ma wartość ok. 300-400 zł, co oznacza, że w ramach tylko tej akcji udało się przekazać pomoc o wartości blisko 29 mln złotych" - czytamy w komunikacie.

W okresie kryzysu na granicy Caritas wydała potrzebującym ponad 2 mln posiłków, zaś przez cały rok wojny - 26,5 mln. "Uchodźców wspierało 31 tys. wolontariuszy Caritas, w tym około 1300 bezpośrednio na granicy, w otwartych przez całą dobę Namiotach Nadziei m.in. w Krościenku, Korczowie, Zosinie czy na dworcu PKP w Przemyślu" - podsumowała organizacja.

Renata Makuch z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie powiedziała, że "dziennie ośrodek udzielana pomocy ok. 80-100 uchodźcom, z czego blisko 1/3 to osoby, które niedawno przyjechały do Polski".

"Pomoc otrzymało 405 tys. osób starszych. 4 tys. dzieci wyjechało na wypoczynek w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas, a przed rozpoczęciem roku szkolnego przekazaliśmy najmłodszym 4 tysiące plecaków z przyborami szkolnymi" - przekazała Caritas Polska.

Wraz ze swoimi partnerami Caritas-SPES otworzyła 16 Punktów Ciepła i Nadziei w największych miastach Ukrainy, takich jak Kijów, Charków, Odessa czy Zaporoże. W tych miejscach Ukraińcy mogą podgrzać posiłek, napić się gorącej herbaty, przeczekać alarm w cieple, naładować akumulatory telefonów.

W październiku Caritas rozszerzyła na Ukrainę program Rodzina Rodzinie. "Do 620 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej do października 2023 roku będzie trafiać bezpośrednie wsparcie gotówkowe na najpilniejsze potrzeby, takie jak zakup opału i żywności. Wartość początkowa przedsięwzięcia to 1 mln euro. Planujemy powiększyć skalę programu i w 2023 roku wspomóc w ten sposób, co najmniej 1120 rodzin za naszą wschodnią granicą" - poinformowała Caritas.