Od środy w Sejmie m.in. projekt noweli ustawy o SN i propozycje zmian w Kodeksie wyborczym

Sejm w środę rozpocznie trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym oraz projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Posłowie mają też pracować nad projektem o komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posłowie mają rozpocząć prace od przeprowadzenie pierwszego czytania projektu zmian w Kodeksie wyborczym, który został złożony przez posłów PiS pod koniec grudnia ub.r.

Proponowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji. Według autorów projektu rozwiązania te mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach.

Następnie posłowie rozpoczną prace nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który również został przygotowany przez posłów PiS i złożony w Sejmie 13 grudnia ub.r. Projekt, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Zgodnie z nim sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie - jak obecnie - utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Negatywnie o projekcie wypowiada się koalicjant PiS - Solidarna Polska. Złożenie poprawek zapowiadają przedstawiciele opozycji. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Posłowie mają też kontynuować prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Projektowana ustawa wprowadza zmiany w 19 aktach prawnych dotyczących różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw, obywateli i organów państwa. Proponowane rozwiązania mają m.in. znieść ograniczenia udziału dzieci w polowaniach, ułatwić wycinkę drzew na posesjach i dostęp do broni.

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt ma na celu "zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony osób zagrożonych i doznających przemocy przez skuteczniejsze ściganie i karanie osób stosujących przemoc". Projekt zakłada m.in. uwzględnienie w przepisach przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie projektu ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

Ten projekt również złożyli posłowie PiS - na początku grudnia ub. roku. Przekazywali, że organ ten będzie funkcjonował na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej. Zgodnie z projektem komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

W projekcie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim, działając na szkodę interesów RP". Projekt został skrytykowany m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sejm ma również kontynuować prace nad projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zakłada zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS.

Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS są różne. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS - 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł.

Dzięki nowemu rozwiązaniu zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS miałaby wzrosnąć do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

W czwartek - drugiego dnia obrad - Sejm ma m.in. przeprowadzić pierwsze czytanie przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Proponowane zmiany mają wprowadzić przepisy uzupełniające i doprecyzowujące rozporządzenie Rady UE ws. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Przepisy te dotyczą automatycznej wykonalności orzeczeń, porozumień oraz dokumentów urzędowych objętych rozporządzeniem unijnym. Oznacza to, że te sprawy będą podlegały w Polsce uznawaniu i wykonaniu bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania.

Sejm ma również przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Rada Ministrów przyjęła ten projekt w połowie grudnia ub. roku. W komunikacie rządu wskazano, że chodzi m.in. o poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych. Dotyczy to także poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Wśród najważniejszych rozwiązań wskazano wprowadzenie autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli chodzi o udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będzie Prezes NFZ przy współudziale dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, na wniosek podmiotów podlegających autoryzacji - na okres 5 lat.

W piątek posłowie mają przeprowadzić głosowania nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz nad stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw, m.in. nowelizacji Kodeksu pracy; nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce; nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.