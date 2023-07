Od środy w Senacie m.in. nowela ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich

Prezydencką nowelizacją ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz trzema ustawami dotyczącymi zdrowia - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu.

W ubiegły czwartek senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że prezydencka nowelizacja nie poprawia ustawy w całości, nie koryguje bowiem wszystkich jej niekonstytucyjnych przepisów.

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej oraz skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast 2 czerwca Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy; w połowie czerwca została ona przyjęta przez Izbę.

Zgodnie z nowelą w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Senat zajmie się też trzema ustawami dotyczącymi służby zdrowia: nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, która zakłada wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych; ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która dotyczy poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości oraz ustawą o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona pracę kilkunastu zawodów m.in. higienistki stomatologicznej, podiatry czy optometrysty.

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Dzięki nowelizacji będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.

Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. To oznacza, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja to znosi.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją Kodeksu cywilnego zmierzającą do m.in. lepszego zabezpieczenia spadkobierców, głównie małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz ograniczenia poszukiwania przez sądy dalekich krewnych spadkodawcy.

W porządku obrad jest też ustawa uchylająca ograniczenia w płatnościach gotówką, dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców, które miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Celem nowych regulacji jest wykreślenie zapisów, na mocy których przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami mogą zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, nie przekracza 8 tys. zł. Przyjęcie ustawy oznacza, że pozostanie obecny limit, wynoszący 15 tys. zł.

Senat zajmie się nowelą ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest wprowadzenie od połowy przyszłego roku obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przy wystawianiu faktur, a także ustawą, która zwiększa do 1 mld zł z 800 mln zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

W porządku obrad jest także nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, która przewiduje m.in. zdefiniowanie strategicznych złóż kopalin podlegających szczególnej ochronie a także ustawa dedykowana zagospodarowaniu i uprzątnięciu poprzemysłowych "bomb ekologicznych". Nowe przepisy dotyczą pięciu takich obszarów, m.in. terenów po zakładach chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy czy zakładów "Boruta" w Zgierzu. Specustawa definiuje wielkoobszarowy teren zdegradowany oraz składowiska historycznych odpadów przemysłowych i miejsca gromadzenia historycznych odpadów przemysłowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji, zarówno rozpoznanych, jaki i dotychczas nierozpoznanych, wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Ustawa wskazuje ponadto na organy administracji, które będą odpowiedzialne za poprawę stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Chodzi o wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub - dla terenów zamkniętych - regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Nowe przepisy określą też zasady wywłaszczenia nieruchomości lub czasowego ich zajęcia, by móc przeprowadzić odpowiednie prace, mające na celu poprawę stanu środowiska na terenie zdegradowanym. Ustalą też zasady ustalania wysokości odszkodowań dla podmiotów władających danymi nieruchomościami, a także nakładania opłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uprzątnięcia terenu.

Senatorowie zajmą się też ustawą dającą prawo do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę przed wprowadzeniem reformy emerytalnej z 1999 r. Ustawa zwiększa nadzór kuratora nad szkołami i liberalizuje przepisy dotyczące tworzenie na uczelniach kierunków lekarskich.

Kolejny punkt obrad to ratyfikacja umowy między rządami Polski i Izraela, która reguluje zasady organizacji wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski. Porozumienie porządkujące zasady organizacji izraelskich wizyt edukacyjnych w Polsce i gwarantujące także stronie polskiej możliwość organizacji wizyt edukacyjnych w Izraelu na tych samych zasadach podpisali 22 marca w Warszawie szefowie MSZ Polski i Izraela: Zbigniew Rau i Eli Cohen.

W uzasadnieniu ustawy podkreślono, że celem zawiązania umowy jest stworzenie ram prawnych do organizacji wszystkich wizyt studyjnych młodzieży izraelskiej w Polsce oraz młodzieży polskiej w Izraelu pod auspicjami ministerstw właściwych do spraw edukacji obydwu państw. Zwrócono uwagę, że integralną częścią Umowy jest załącznik zawierający spis muzeów i instytucji rekomendowanych do odwiedzenia w czasie wizyty młodzieży izraelskiej w Polsce. Analogicznie, załącznik ten uwzględnia miejsca rekomendowane do odwiedzenia przez polskie wycieczki w Izraelu. Podkreślono, że "nie przewiduje się co do zasady możliwości towarzyszenia grupom przez uzbrojonych izraelskich oficerów ochrony".

Senatorowie wysłuchają też sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2022 r. petycji, informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 r. oraz sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 r.