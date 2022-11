Od środy w Senacie m.in. nowela w sprawie waloryzacji emerytur i rent

W środę Senat rozpoczyna posiedzenie; zajmie się m.in. nowelą w sprawie waloryzacji emerytur i rent zgodnie z którą od marca 2023 r. świadczenia te wzrosną o co najmniej 250 zł. Senatorowie zajmą się też m.in. ustawą regulującą wykonywanie zawodu ratownika medycznego.

Zgodnie z uchwaloną pod koniec października przez Sejm nowelą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którą zajmie się Senat, od marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł, a minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł. Nowelizacja zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa, niż 125 zł. Emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury (nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Senat zajmie się także ustawą o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Reguluje ona wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w tym m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, wykonywania zawodu, organizacji kształcenia i ponoszenia odpowiedzialności zawodowej.

Ustawa wprowadza też do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację tak, jak innych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie miała osobowość prawną i określone w ustawie organy.

Senatorowie zajmą się też nowelizację ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którą konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Nowelizacja ma na celu także eliminację próby obchodzenia przez przedsiębiorców przepisów w przypadku różnego rodzaju abonamentów medycznych oferowanych na pokazach. Konsumentom będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umów, zaś przedsiębiorcy będę mieli obowiązek informować o tym prawie. Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu oraz podczas wycieczki. W przypadku zawarcia takiej umowy jest ona nieważna z mocy prawa.

W porządku prac izby jest też nowela ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, która ma m.in. uprościć procedury dla branży offshore. Chodzi o nowelę modyfikującą przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz zmiany przepisów dotyczących pozwoleń lub uzgodnień dla kabli i rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Senatorowie zajmą się również nowelą ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zgodnie z którą minimalny poziom realizacji NCW został określony na 80 proc. Nowe przepisy zakładają ponadto wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Rząd wyjaśniał, że współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów. Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

Nowela zakłada też: obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc., podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW; podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującą zmiany mające umożliwić m.in. doręczanie pism w postaci elektronicznej na profile PUE do podmiotów publicznych nieposiadających zarówno adresu do doręczeń elektronicznych, jak i elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP. Ponadto nowelizacja zakłada, że decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska.

W harmonogramie prac izby jest też nowela o kuratorach sądowych, w której przewidziano m.in. wzmocnienie ochrony prawnej kuratorów, przyznanie dodatków specjalnych, zmianę w zasadach nadzoru i kwestiach dyscyplinarnych. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, kuratorem zawodowym będzie mogła zostać osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa albo studia z co najmniej jednej wymienionej dziedziny.

Prezes sądu okręgowego będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia aplikantowi kuratorskiemu po zdanym egzaminie propozycji pracy. Kuratora okręgowego ma zaś powoływać minister sprawiedliwości.

Prócz tego w porządku obrad Senatu znalazła się także nowela Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze. Nowela ta umożliwia polskiej prokuraturze ścisłą współpracę z Prokuraturą Europejską oraz oddaje Prokuratorowi Krajowemu wyłączną kompetencję do powoływania i dowoływania dyrektorów w PK i ich zastępców. Nowela, jak wynika z uzasadnienia, była niezbędna w związku z utworzeniem Prokuratury Europejskiej.

Planowane jest też drugie czytanie projektu noweli Kodeksu karnego wykonawczego, a także drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin; drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Jana Matejki i drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.

W porządku obrad jest również informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. (przewodnictwo Francji w Radzie Unii Europejskiej), a także informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.