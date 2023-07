Od środy w Senacie m.in. nowelizacja budżetu na 2023 r. oraz przepisy podwyższające świadczenie 500 plus do 800 zł

Nowelizacją budżetu na 2023 r., która podnosi wydatki budżetu do 693,4 mld zł, obniża dochody do 601,4 mld zł, a deficyt ustala na maksymalnie 92 mld zł oraz nowelizacją ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

W ramach uchwalonej na początku lipca nowelizacji Sejm zgodził się na wpłatę z budżetu na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty przeszło 650 mln zł z przeznaczeniem na realizacje jego zadań. Kwota pochodzi ze środków, które miały być przeznaczone na program budowy przyszkolnych hal sportowych "Olimpia", a które do końca tego roku nie zostaną wykorzystane. Sejm poparł także powiększenie rezerwy ogólnej o 250 mln zł oraz na przekazanie 100 mln zł na realizację zadań własnych samorządów.

Posłowie poparli także propozycje zwiększenia dochodów i wydatków Prokuratorii Generalnej, przy czym zwiększone dochody wynikają z wygranych spraw, zaś wydatki mają zostać przeznaczone na dodatkowe nagrody. Sejm poparł przesunięcie prawie 10 mln zł na wsparcie zespołów ds. orzekania niepełnosprawności. Środki te trafia do budżetu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak wynikające z innej poprawki ok. 7 mln zł, które mają zostać przeznaczone na zwiększoną liczbę zadań.

Zmiana planu finansowego wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu ulegają także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie samorządom w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 r. (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 r. podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Z kolei w nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów. Poza tym ustawa umożliwia wypłatę jednorazowych dodatków pracownikom budżetówki, a także wypłatę nagród nauczycielom i dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów, asesorów i referendarzy.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Senat będzie też pracować nad nowelizacją ustawy o referendum, która ma umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do PE przez m.in. ujednolicenie godzin głosowania. Senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zarekomendowały jej odrzucenie; senatorowie wskazywali na szereg czynników, który ich zdaniem nie sprzyja jednoczesnemu przeprowadzaniu referendum i wyborów; mówili o możliwości upolitycznienia kwestii referendum i traktowania go jako czynnik kampanijny. Zauważali, że referendum może być dwudniowe, krytykowali pośpiech w pracach nad nowelizacją oraz zbyt krótki ich zdaniem czas pomiędzy możliwym wprowadzeniem jej zapisów w życie a datą wyborów.

Zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie relokacji razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mającą wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. Nowela, nazywana "ustawą Kamilka", przewiduje m.in. obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy, wdrożenie standardów ochrony dzieci i wprowadzenie kwestionariusza oceny ryzyka dla służb.

Uchwalone przepisy zostały złożone w Sejmie kilka dni po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Zmiany zostały poparte przez 23 instytucje i organizacje pozarządowe. Ustawa przewiduje wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Standardy obejmują: weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci, opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Nowelizacja zakłada też opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka - w wyniku przemocy ze strony członka personelu, przemocy domowej czy przemocy rówieśniczej. Jak zapisano w przepisach, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór kwestionariusza zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Kwestionariusz ma być wykorzystany przez pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia.

Senat zajmie się też specustawą o rewitalizacji rzeki Odry. Nowe przepisy mają usprawnić prowadzenie koniecznych inwestycji dotyczących m.in. działań przeciwpowodziowych, przeciwsuszowych oraz związanych z oczyszczaniem ścieków. Wprowadzone też zostaną kary - nawet do 1 mln zł za zaniedbania, które zagrożą zdrowiu lub życiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska. Nowe prawo ma również zobowiązać duże zakłady przemysłowe - w tym kopalnie - do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji ograniczających zrzut zasolonej wody.

W porządku obrad jest także nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii w 2023 r. Zakłada ona zwiększenie limitów zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniżenie ceny maksymalnej prądu m.in. dla firm. Nowela wprowadza też składkę solidarnościową od ekstra zysków spółek węglowych za 2022 r.

Kolejny punkt obrad to ustawa poszerzającą grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Po zmianach bezpłatne leki mają być dostępne dla ok. 16 mln osób.

Senat zajmie się też Sejm nowelizacją ustawy o finansach publicznych, przewidującą zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. Przyjęto też poprawki PiS zgłoszone w drugim czytaniu, które podwyższają świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej do poziomu najniższej emerytury.

Nowelizacja wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych, który zastąpi dotychczasowy mechanizm korekty zawarty w stabilizującej regule wydatkowej (SRW). Wprowadza też "klauzulę obronną", która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków na obronność.

Izba zajmie się też przepisami wprowadzającymi surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianie ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają za ten czyn będzie grozić 8 lat więzienia albo nawet dożywocie.

Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat. Dożywocie ma również grozić temu, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu "dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym". Dożywotnie pozbawienie wolności ma także grozić funkcjonariuszowi publicznemu oraz osobie "pełniącej dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową" działającej na rzecz obcego wywiadu.

Senat zajmie się ustawą o Agencji Mienia Wojskowego, która nowelizuje także przepisy ustawy o obronie Ojczyzny. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić AMW efektywniejszą realizację zadań, a także doprecyzować przepisy dotyczące świadczeń dla żołnierzy czy zasad powoływania do służby wojskowej. Umożliwią m.in. zakup przez Agencję sprzętu i usług na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Nowe rozwiązania mają pozwolić też na uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwić zwiększenie liczebności polskiej armii.