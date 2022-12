Od środy w Senacie m.in. tzw. ustawa abolicyjna i ustawa zamrażająca ceny gazu w 2023 r.

Senat w środę rozpoczyna trzydniowe posiedzenie; izba zajmie się m.in. tzw. ustawą abolicyjną dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 roku, ustawą zamrażającą ceny gazu w 2023 r. oraz ustawą wydłużającą zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 30 czerwca 2023 r.

Ustawa o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. tzw. ustawa abolicyjna zakłada, że nie wszczyna się postępowania o przekroczenie uprawnień przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za przekazanie poczcie spisu wyborców w trakcie lockdownu w 2020 r. Wszczęte, ale niezakończone prawomocnym wyrokiem postępowania karne mają zostać umorzone.

Kolejny artykuł ustawy mówi, że orzeczone prawomocnie środki karne, środki kompensacyjne oraz środki związane z poddaniem sprawcy próbie, niewykonane w całości lub w części, nie podlegają wykonaniu. Nie podlegają również wykonaniu orzeczone prawomocnie nieuiszczone w całości lub w części koszty postępowania. "Skazania za te czyny ulegają zatarciu z mocy prawa, a wpis o skazaniu i warunkowym umorzeniu postępowania o te czyny usuwa się z Krajowego Rejestru Karnego" - głosi ustawa. Koszty i opłaty związane z wykonaniem ustawy ponosi Skarb Państwa.

Senat zajmie się też ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Główny cel ustawy to zamrożenie ceny za gaz w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. Zamrożona zostanie też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Nowe przepisy dotyczą odbiorców indywidulanych, odbiorców wrażliwych takich jak szkoły, szpitale, kościoły czy przedszkola.

Ustawa przewiduje też wprowadzenie "dodatku gazowego", czyli refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Bedzie można go można złożyć także w formie elektronicznej. Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT dotyczyć będzie ok. 300 tys. osób.

Zgodnie ustawą limit rekompensat dla spółek energetycznych zajmujących się gazem w 2023 r. ma wynieść 28 mld zł, a w 2024 r. - 1 mld zł. Z kolei limit refundacji VAT w przyszłym roku to 612 mln zł, w 2024 - 306 zł, a w 2025 r. - 102 mln zł.

W porządku obrad izby jest też nowela ustawy o podatku akcyzowym, która zawiera m.in. zapisy, na mocy których okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca tego roku.

Ponadto Senat zajmie się ustawą o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z ustawą Państwowy Instytut Medyczny powstanie w wyniku przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK) MSWiA. Dzięki przekształceniu lecznica ma się stać placówką badawczą.

Instytut z dniem przekształcenia będzie miał wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był CSK MSWiA oraz przejmie jego pracowników. Rozwiązanie ma zapobiec wystąpieniu trudności z zapewnieniem zasobów kadrowych i tym samym przyczynić się do zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

W porządku obrad jest też nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje m.in. objęcie przez NFZ finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów Ministerstwa Zdrowia. Obecnie dotyczyć to będzie takich programów jak Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023, czy rządowy program polityki zdrowotnej "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024".

Senat rozpatrzy także nowelizację ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, która przewiduje, że w tym roku stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków państwa związanych ze wsparciem podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparciem świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz z finansowaniem sił zbrojnych. Informacja o skutkach finansowych tych działań będzie przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022.

Izba Wyższa zajmie się też ustawą o Systemie Informacji Finansowej. Nowe przepisy mają wdrożyć unijną dyrektywę ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zakładają utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o rachunkach zarówno działających, jak i zamkniętych. Chodzi o rachunki bankowe, rachunki w SKOK-ach, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi. Ponadto SInF ma objąć umowy o udostępnieniu skrytek sejfowych.

W porządku obrad znalazła się też nowela o paszach oraz o odpadach, której celem jest przede wszystkim wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz.

Senatorowie zajmą się też ustawą o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych dotyczących powierzania pracy. Na mocy ustawy powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz opłacanie składek na ubezpieczenie. Nowe rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych.

W porządku obrad jest również nowela Kodeksu pracy, która wprowadza definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowela przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Ponadto Senat rozpatrzy też nowelę ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowela ma na celu wprowadzenie kilkudziesięciu rozmaitych zmian dotyczących zarówno nadania tytułu profesora, habilitacji, studentów zagranicznych, dyplomów czy funkcjonowania organów uczelni. W toku prac legislacyjnych PiS zaproponowało kilkadziesiąt poprawek związanych z dostosowaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do poszerzonej listy dyscyplin naukowych. Poszerzona klasyfikacja obowiązuje od 10 listopada br. Nagłe dodanie tych poprawek było krytykowane zarówno przez opozycję, jak i środowisko akademickie. Wskazywano m.in. na to, że nie dokonano szerszej konsultacji tych uregulowań.

Izba wyższa rozpatrzy także nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która rozszerza obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane mianem tzw. ustawy antyprzemocowej. Nowela dotyczy wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy w rodzinie przez kompleksową regulację instytucji nie tylko prawa cywilnego, ale także karnego.

Senatorowie mają zająć się też nowelą ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Nowelizacja jest wynikiem współpracy Kancelarii Prezydenta z komisją ds. pedofilii. Podstawowym celem projektu jest uzupełnienie obowiązujących regulacji dotyczących prowadzenia przez komisję postępowania wyjaśniającego. Ustawa ma ułatwić dostęp komisji do informacji i dokumentów w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań uzyskiwanych m.in. od organów państwa, organizacji pozarządowych, samorządów zawodowych, kościołów, związków wyznaniowych.

W porządku obrad Senatu znalazła się również ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej. Celem działania funduszu ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego oraz innych podmiotów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium woj. śląskiego lub poza jego terytorium.

Ponadto Senat rozpatrzy nowelę o bezpieczeństwie morskim, której celem jest m.in. poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracyjnych w imieniu państwa bandery, usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów, umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Izba zajmie się też nowelą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z którą w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej gmina płaci sprzedającemu nieruchomość odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

Planowane jest też drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy tragicznej śmierci Prezydenta Gabriela Narutowicza.