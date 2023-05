Od środy w Senacie m.in. ustawa o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski

W środę Senat zbiera się na dwudniowym posiedzeniu; zajmie się m.in. ustawą o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski, a także ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza bezpieczny kredyt z dopłatą państwa.

13 grudnia ub. roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Sejm uchwalił ustawę 14 kwietnia. Komisja ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

W porządku obrad Senatu znalazła się też ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która zakłada wprowadzenie "bezpiecznego kredytu" z dopłatą państwa do rat oraz konta mieszkaniowego z dodatkową premią mieszkaniową z budżetu państwa. Umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. Ponadto ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne. Do ustawy dodano przepisy umożliwiające wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach.

Senat zajmie się też ustawą o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć budowę takich elektrowni, wykorzystywanych jako magazyny energii. Ustawa przewiduje, że do 30 czerwca 2024 r. planowanie i realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych spełniają wymagania Rozporządzenia Rady UE 2022/2577 i stanowią realizację nadrzędnego celu publicznego oraz są uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu. Unijne rozporządzenie ma na celu przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Senatorowie zajmą się także ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która ma na celu uregulowanie działalności lombardowej, a więc m.in. określa, na czym polega działalność lombardowa, narzuca przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tym zakresie konieczność przyjęcia formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, ustala także minimalne wymagania kapitałowe. Poza tym ustawa narzuca konieczność dokonania wpisu przez takiego przedsiębiorcę do rejestru, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ponadto Senat rozpatrzy nowelę ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie zwalczania oszustw VAT. Proponowane rozwiązania zakładają zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi, a dostawcami usług płatniczych tj. bankami czy instytucjami kredytowymi. Ustawa wprowadza regulacje nakładające na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce, obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Ewidencje te maja być udostępniane drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Senatorowie zajmą się również inną nowelą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której trzonem są rozwiązania upraszczające i przyspieszające rozliczanie podatku VAT (tzw. pakiet Slim VAT 3 - Simple Local and Modern VAT). Poprawiona ma zostać także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nowe przepisy zmniejszą także formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom prowadzenie firmy - z punktu widzenia rozliczania podatku VAT - ma być łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Ponadto, izba wyższa zajmie się ustawą o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca - waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r. Ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Senat na tym posiedzeniu zajmie się także nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają m.in. podnieść bezpieczeństwo pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez taksówki na aplikację poprzez lepszą weryfikację kierowców. Zakładają również, że punkty karne mają być usuwane po roku, a nie po dwóch latach.

Izba rozpatrzy też nowelę ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza przepisy umożliwiające osobie wykonującej przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu, korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.

Prócz tego w porządku obrad Senatu znalazła się nowelizacja ustawy o służbie cywilnej, która przewiduje m.in., że w korpusie tej służby i urzędach państwowych nie będą mogli być zatrudnieni współpracownicy organów bezpieczeństwa w latach 1944-90. Wprowadza ona też zmiany w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Senat rozpatrzy też ustawą o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. Ustawa ma na celu poprawę funkcjonowania oraz efektywności pracy w Służbie Więziennej. Nowe przepisy usprawniają m.in. procedurę naboru do formacji oraz procedury związane z przydzielaniem funkcjonariuszom kwater tymczasowych. Ponadto na mocy ustawy nastąpi zmiana nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości - Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na "Akademię Wymiaru Sprawiedliwości".

Senatorowie zajmą się także ustawą o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia nazwę warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Akademią Pożarniczą i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademią Policji. Przepisy tworzą też nową uczelnie - Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie - z przekształcenia istniejącego tam Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.