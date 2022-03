Od środy w Senacie nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych i zmiany Prawa wodnego

Senat, który rozpoczyna w środę trzydniowe posiedzenie, zajmie się nowelizacją ustawy zakładającą wzmocnienie ochrony ubezpieczonych, występujących o ustalenie prawa do emerytury pomostowej oraz nowelizacją Prawa wodnego.

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych, która wprowadza zmiany dla osób, które zamierzają starać się o jej przyznanie. Zmiany mają uchronić osoby wnioskujące o emeryturę pomostową przed utratą pracy, w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Rozszerzone zostaną także kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nowela wprowadza także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

W planie posiedzenia jest też zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, która ma na celu ułatwienie pracodawcom prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych.

Senatorowie zajmie się też ustawą o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej. Ustawa przewiduje objęcie zwiększoną ochroną pamięci m.in. o osobach szczególnie zasłużonych, w tym historycznych władców państwa polskiego, książąt polskich okresu rozbicia dzielnicowego, ojców niepodległości, osób ogłoszonych świętymi lub błogosławionymi przez Kościół katolicki lub inny kościół chrześcijański, innych osób zasłużonych dla budowania i umacniania państwa polskiego, przed zmianą nazw obiektów przestrzeni publicznej, które upamiętniają zasługi tych osób.

Zgodnie z ustawą zmiana nazwy obiektu przestrzeni publicznej, która upamiętnia osoby (podmioty) szczególnie zasłużone, a także związane z nimi symbolicznie wydarzenia, przedmioty, daty lub miejsca, będzie dopuszczalna tylko w celu bardziej godnego upamiętnienia ich pamięci przez nadanie ich imienia (nazwy) innemu obiektowi przestrzeni publicznej.

Zmiana możliwa będzie także w sytuacjach, w których będzie to uzasadnione ze względu na ujawnienie nowych, nieznanych wcześniej faktów podających w wątpliwość zasługi osoby lub podmiotu, na, cześć których nazwano obiekt przestrzeni publicznej, w tym związanych z propagowaniem komunizmu, nazizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego, technik i praktyk działania właściwych takiemu ustrojowi, stosowaniem tychże metod i praktyk działania właściwych ustrojowi totalitarnemu lub polegających na szpiegostwie na rzecz obcego państwa czy udziale w spisku przeciwko suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego. Senackie komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej chcą odrzucenia ustawy.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Ustawa ma na celu m.in. wprowadzenie podstawowych regulacji dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie tzw. monorail lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, a także innych, które obecnie nie są używane w transporcie linowo-terenowym czy kolejowym.

Senat zajmie się także nowelizacją Prawa wodnego, której celem jest usprawnienie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Takie miejsca nie będą jednak zastępować regularnych kąpielisk.

W porządku obrad jest także ustawa o wyrobach medycznych. Jej celem jest uregulowanie kwestii, które właściwe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) pozostawiają do decyzji państw członkowskich oraz stworzenie ram prawnych dla właściwej i skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków właściwych podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na terytorium Polski. W ustawie w szczególności określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych.

Kolejny punkt obrad to ustawa przewidująca utworzenie z dniem 1 września 2022 r. Politechniki Morskiej w Szczecinie w oparciu o istniejącą Akademię Morską.

W porządku obrad jest także projekt nowelizacji ustawy o lasach wniesiony przez senacką Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu, który zakłada możliwość zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego. Skargę na decyzję zatwierdzającą będą miały prawo wnieść organizacje ekologiczne, a także Rzecznik Praw Obywatelskich i właściciel lasu.