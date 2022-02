Od wtorku można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. Od nowego roku obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyć tylko drogą elektroniczną.

ZUS przyjmuje już wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci. Według danych ministerstwa rodziny od 1 stycznia wpłynęło 49,1 tys. wniosków na 63,5 tys. dzieci.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski złożone przed 1 stycznia do ich zakończenia będą nadal realizowane przez dotychczasowe organy. Dlatego osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia "Rodzina 500 plus" w nowym okresie, rozpoczynającym się od 1 czerwca 2022 r., należy złożyć wniosek od 1 lutego.

Od tego roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

"Tak naprawdę, już w poprzednich latach zdecydowana większość rodziców składała wnioski online. To znacznie szybsze i wygodniejsze rozwiązanie. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rodzicom. Od 1 stycznia wnioski o przyznanie świadczenia można składać tylko drogą elektroniczną. Każdy, kto będzie miał problem ze złożeniem wniosku, może zgłosić się po pomoc do ZUS" - wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Rozpatrywanie wniosku w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez ZUS odbywa się w formie elektronicznej. Informacja o przyznaniu 500 plus będzie znajdowała się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS - także, gdy wniosek został złożony przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Przyznane przez ZUS świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wypłata 500 plus będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r.