Od wtorku w Sejmie m.in. o komisji ds. pedofilii i zmianach w podatku bankowym

Sejm, który we wtorek rozpoczyna trzydniowe obrady, będzie m.in. kontynuować prace nad projektami ws. uprawnień komisji ds. pedofilii. W harmonogramie obrad znalazł się też projekt o zmianach w podatku bankowym. Projekt o wpisach do ksiąg wieczystych trafi zaś do drugiego czytania później niż pierwotnie przewidziano.

Przewidziane na ten tydzień posiedzenie Sejmu ma potrwać do czwartku. Jak wynika z harmonogramu obrad, Sejm ma na nim powrócić do prac nad prezydencką propozycją nowelizacji przepisów odnoszących się do Państwowej Komisji ds. pedofilii. Sejmowa komisja zakończyła omawianie tego projektu już w końcu października br.

Przed tygodniem w Sejmie doszło do spotkania sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Paprockiej z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i ministrem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Rozmawialiśmy o tym, co jest w tej chwili w Sejmie" - informowała Paprocka, dodając, że jednym z tematów rozmowy był właśnie projekt nowelizacji przepisów o komisji ds. pedofilii.

Podstawowym celem tej zmiany jest uzupełnienie obowiązujących regulacji w zakresie prowadzenia przez komisję postępowania wyjaśniającego. Prezydent zaproponował istotną modyfikację w dostępie komisji do informacji i dokumentów uzyskiwanych w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Zgodnie z projektem m.in. organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związki wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję.

We wrześniu Sąd Najwyższy wskazał, że Państwowa Komisja ds. pedofilii może występować w postępowaniu karnym jako strona i korzysta z praw przysługujących oskarżycielowi posiłkowemu. Ze względów formalnych SN odmówił wówczas podjęcia uchwały w tej sprawie. Przewodniczący Państwowej Komisji ds. pedofilii Błażej Kmieciak wyraził wtedy nadzieję, że wszelkie wątpliwości w tych kwestiach rozwieje procedowany w Sejmie prezydencki projekt nowelizacji ustawy o komisji.

We wtorek Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu przygotowanego w resorcie finansów, który wprowadza m.in. zmiany w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych. Propozycja dotyczy m.in. wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym papierów dłużnych, które posiadają gwarancję Skarbu Państwa. Przewidziano też, że w 2022 r. w wydatkach objętych limitem wydatków ustalonym w ustawie budżetowej nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych m.in. na finansowanie sił zbrojnych, wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym oraz wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W harmonogramie obrad przewidziano także drugie czytanie projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Ma on przyśpieszyć i usprawnić proces przygotowań do budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się jeszcze w połowie września.

"Głównym celem ustawy jest usprawnienie procesów decyzyjnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego (...) oraz zapewnienie większego nadzoru państwa nad tą inwestycją oraz inwestorem. Projekt ustawy przewiduje nowelizację kluczowych ustaw towarzyszących i (tworzy) prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce" - mówił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Projekt trafi do drugiego czytania, jeśli sprawozdanie przygotuje sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych. Posiedzenie komisji odnoszące się do tego projektu odbywa się w poniedziałek wieczorem. Podczas dotychczasowych prac legislacyjnych wskazywano również, że do ostatecznego uchwalenia projektu konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej.

Według planów posłowie na najbliższym posiedzeniu Sejmu mają się zająć również przygotowaną przez resort sprawiedliwości propozycją mającą być odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe. Celem zmiany jest skrócenie oczekiwania na wpis.

Pierwotnie drugie czytanie nowelizacji Prawa o notariacie Sejm miał przeprowadzić już we wtorek. Jednak omawiająca w poniedziałek ten projekt sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka musiała przerwać swoje prace z powodu problemów technicznych, które pojawiły się podczas zdalnego głosowania. Na razie więc w środę rano komisja ma powrócić do omawiania tego projektu, dopiero później trafi on na posiedzenie plenarne.

Projektowana nowela Prawa o notariacie, której pierwsze czytanie odbyło się pod koniec października, ma przyznać notariuszom m.in. uprawnienie do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Chodzi przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość. Obecnie uprawnieni do tego są referendarze sądowi. Jak przewidziało MS, to od woli stron ma zależeć, czy wpisu dokona notariusz.

W październiku kluby opozycyjne KO, KP-PSL i Lewicy chciały odrzucenia tego projektu - wskazywały, że w ich ocenie nadmiernie rozszerzony ma zostać zakres nadzoru ministra sprawiedliwości nad zawodem notariusza. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł ripostował, że dla opozycji najważniejszy jest "korporacyjny interes notariuszy". Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości i propozycja trafiła do sejmowej komisji.

Pierwsze czytanie ma także mieć rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jego celem jest doprecyzowanie przepisów - ich uproszczenie i ujednolicenie. "Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej; wprowadzone zostaną także uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii" - zapowiadano.

Sejmowe prace mają się także rozpocząć nad rządowym projektem ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Dotyczy on implementacji przepisów UE o zasadach ułatwiających korzystanie z informacji finansowych w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

W czwartek minister zdrowia ma przedstawić Sejmowi sprawozdanie z Narodowej Strategii Onkologicznej za lata 2020 i 2021.