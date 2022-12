Od wtorku w Sejmie m.in. o wotum nieufności dla ministra Ziobry oraz komisja ds. wpływów rosyjskich

Sejm na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu, zajmie się m.in. wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MS Zbigniewa Ziobry oraz pracami nad powołaniem komisji ds. badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022. W planie obrad jest też zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Sejm będzie też kontynuował prace nad projektem budżetu państwa na 2023 r. W projekcie założono dochody budżetu na poziomie 604,7 mld zł, wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie przyjęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc. a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem projektu budżetu na 2023 r. z poprawkami. Wśród nich znalazły się m.in. wnioski dotyczące zwiększenie do 2,7 mld zł środków dla publicznej telewizji i radia, zmniejszenia kwoty tzw. janosikowego czy przesunięcia niektórych wydatków w ramach rezerw celowych. Głosowanie nad projektem ustawy budżetowej odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu - wyznaczonym na czwartek.

We wtorek w pierwszej kolejności Sejm zajmie się projektem PiS ustawy o państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Komisja ma się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które ma móc podjąć komisja to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Ponadto - według projektu - pierwszy raport ze swojej działalności komisja miałaby opublikować do 17 września 2023 r. Drugie czytanie projektu ws. tej komisji zaplanowano w środę wczesnym popołudniem.

We wtorek Sejm rozpocznie także prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który przewiduje, że uchodźcy będą pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Celem zmian jest także uszczelnienie systemu świadczeń wypłacanych Ukraińcom.

Zmienić mają się kwestie rejestracji obywateli Ukrainy. Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Ci, którzy już przyjechali do Polski po rosyjskim ataku, a jeszcze nie złożyli takiego wniosku, będą mieli na to 30 dni od wejścia w życie noweli. Dotychczas termin na rejestrację w systemie PESEL wynosił 90 dni od wjazdu do Polski. Znowelizowane mają też zostać przepisy związane z pomocą w miejscach zbiorowego zakwaterowania organizowanych przez wojewodów, samorządy i inne instytucje publiczne. Drugie czytanie zaplanowano na środę.

We wtorek wieczorem posłowie zajmą się złożonym w połowie listopada wnioskiem KO, Lewicy oraz Polski 2050 o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Szef klubu KO Borys Budka, uzasadniając wówczas wniosek opozycji o odwołanie Ziobry stwierdził, że to "powiedzenie +sprawdzam+ dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Jak ocenił, w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w zeszłym tygodniu wyraził przekonanie, iż minister Ziobro zostanie obroniony podczas głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności. "Wiem, że z całą pewnością sam premier będzie występował w jego obronie" - zapewnił Kaczyński.

W poniedziałek wieczorem wniosek o odwołanie Ziobry ma zaopiniować sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231).

W środę Sejm ma rozpocząć prace nad obywatelskim projektem zmian Kodeksu karnego dotyczącym ochrony wolności religijnej. Projekt nazywany jest przez inicjatorów z Solidarnej Polski projektem "W obronie chrześcijan". Na mocy proponowanej zmiany m.in. przepis odnoszący się w Kodeksie karnym do kwestii religijnym miałby otrzymać nowe brzmienie: "Kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Zbiórka podpisów pod projektem rozpoczęła się w czerwcu, inicjatywę poparło 380 tys. osób. Posłowie mają zaś debatować nad tym projektem pod koniec sejmowego posiedzenia - w środę późnym wieczorem.

Sejm zajmie się też dwoma projektami nowelizacji Kodeksu wyborczego. Pierwszy z nich zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców. Rejestr ma umożliwić ustalenie liczby wyborców, sporządzanie spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzania posiadania prawa wybierania. Drugi z projektów dostosowuje Kodeks wyborczy do umowy zawartej w 2020 r. z Wielką Brytanią, dotyczącej udziału w niektórych wyborach obywateli jednego państwa, zamieszkujących na terytorium drugiego państwa.

Posłowie będą także kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rządowy projekt ma na celu "zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony osób zagrożonych i doznających przemocy przez skuteczniejsze ściganie i karanie osób stosujących przemoc".

W planie obrad jest także rządowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Według resortu rozwoju i technologii umożliwienie zakładania takich fundacji ma wspierać wielopokoleniową sukcesję w polskich firmach i pomagać w akumulacji polskiego kapitału.